بأداء رياضي وسعر مميز سكودا تعلن عن سيارة كهربائية



سكودا سكودا

قدمت Skoda نسخة أقوى وأكثر أناقة من سيارتها Enyaq وهي Skoda Enyaq Coupe iV vRS 2022 من فئة ال SUV والتي تمتلك هيكلا رياضيا وأداء كهربائي بالكامل.



تم بنائها على هيكل MEB من مجموعة ?ولكس ?اجن، وتأتي بمحركين كهربائيين يولدان قوة 295 حصان وعزم 450 نيوتن بالمتر ويمكنها التسارع من صفر إلى 62 ميل في الساعة خلال 6.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 111 ميل في الساعة - أي أكثر من أي طراز Enyaq ب 12 ميل- كما تم تجهيزها بحزمة بطاريات بقوة 82 كيلووات يمكنها من أن تبلغ مدى سير تقديري يصل إلى 309 ميل وسيتم طرحها بسعر 51,885 ألف جنيه إسترليني.