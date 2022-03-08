أسعار صرف العملات الأجنبية فى مصر اليوم الأحد 13 – 3 – 2022



أسعار العملات أسعار العملات

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 13 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 13 – 3 – 2022 في البنك الأهلي المصري الآتي:





أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

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وسجل اليورو للشراء 17.0523 جنيه، والبيع 17.3801 جنيه.الجنيه الإسترليني للشراء 20.3758 جنيه، والبيع 20.6588 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2245 جنيه، والبيع 12.3986 جنيه. ‏الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.2919 جنيه، والبيع 2.3361 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليومالكرون النرويجي للشراء 1.7356 جنيه، والبيع 1.7746 جنيه.الكرونا السويدية للشراء 1.6025 جنيه، والبيع 1.638 جنيه.الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.7237 جنيه، والبيع 16.9411 جنيه.ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.3277 جنيه، والبيع 13.5561 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.3906 جنيه، والبيع 11.5957 جنيه.