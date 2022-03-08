سعر الذهب اليوم الأحد 13 مارس 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرار، متأثرة بالثبات على آخر التعاملات الأسبوعية مساء أول أمس عند مستوى 1993 دولارا للأوقية.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 581 جنيهًا.

قد يعجبك أيضا...

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 747جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 872 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 996 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4360 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8720 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 17440جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7026 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :سجلت العقود الآجلة في نهاية التعاملات الأسبوعية البورصة العالمية مساء أمس عند مستوى 1993 دولارا للأوقية، بعد ما شهد في بداية التعاملات انخفاضا.