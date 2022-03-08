توصيات هامة من وزارة الزراعة لحماية محصول القمح من الأمراض التي تسببها التغيرات المناخية



وزارة الزراعة وزارة الزراعة

كثفت وزارة الزراعة حملاتها الإرشادية وزيادة أعداد المدارس الحقلية على مستوى الجمهورية لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح لأهميته الاقتصادية والاسترتيجية.



يأتي ذلك لحمايتها من الأمراض النباتية التى تعد أحد أهم المشاكل التى تهدد الإنتاج الزراعى في العالم حيث تساهم التغيرات المناخية فى تسبب خسائر كبيرة فى الإنتاج الزراعي بلغت حوالي 25% بالإضافة على خفض جودة المنتج الغذائى وإفراز السموم الفطرية التى تسبب أمراض خطيرة ومتعددة تصيب الإنسان والحيوان ومن أهم لأمراض التى تصيب القمح مرض الأصداء الثلاثة (الأصفر والبرتقالى والأسود ) بترتيب ظهورها أثناء الموسم و تسبب إنخفاض كبير في الإنتاجية خاصة في الأصناف التى إنكسرت مقاومتها للأصداء.



وتعد الأصداء الخطر الأول الذى يهدد إنتاج القمح ويرجع ذلك لعدة أسباب منها قدرة فطريات الأصداء على إنتاج طرز مرضية جديدة وكثرة إنتاج فطريات الأصداء للجراثيم اليوريدية الطور المسبب للخسائر مع سهولة حمل الجراثيم بالرياح وانتقالها بآلاف الكيلو مترات وملائمة الظروف البيئية في مصر لانتشار تلك الأمراض .

قد يعجبك أيضا...

_ الصدأ الأصفر (الصدأ المخطط ) أخطر الأصداء الثلاثة وتظهر الأعراض خلال شهري فبراير ومارس على شكل بثرات صفراء اللون منفصلة لها مظهر مسحوقي مرتبة في صفوف طولية مع محور الورقة ومتوازية، وتظهر الإصابة للأوراق والاغماد والقنابع للسنابل وفي نهاية الموسم وعند ارتفاع الحرارة يتحول اللون الأصفر إلى اللون البني المسود يناسب المرض درجات حرارة من 6-12 ليلا ومن 12 إلى 18 درجة نهارا مع الرطوبة العالية حيث يكون الفرق بين حرارة الليل والنهار كبير ._ الصد البرتقالى (صدأ الأوراق) تظهر الإصابة أواخر فبراير وخلال مارس على هيئة برات لونها بنى فاتح مستديرة مبعثرة بدون نظام يمكن أن تظهر على كل سطحى الورقة وتظهر الإصابة على الأوراق فقط يناسب المرض الحرارة المتوسطة من 15 إلى 20 درجة مئوية ._ الصدأ الأسود (صدأ الساق) تظهر الأعراض أواخر أبريل وخلال مايو في صورة بثرات لونها بني داكن أو مسود غير منتظمة وقد تلتحم مع بعضها وتظهر الإصابة على الساق والأوراق والسنابل وقد تسبب الإصابة الشديدة رقاد النباتات وضف المحصول يناسب المرض الحرارة الآلية نوعا من 25 إلى 30 درجة مع الرطوبة العالية ولا يشكل هذا المرض خطورة لوجود صفة المقاومة العالية فى معظم الأصناف ونضجها المبكر .كما حددت وزارة الزراعة عدد من التوصيات الفنية الهامة للمزارعين حول طرق مكافحة أمراض الأصداء الثلاثة وذلك من خلال ._ التزام المزاعين بزراعة الأصناف المقاومة للأصداء طبقا لما حددته ._ في حالة ظهور الإصابة بأمراض الصدأ يستخدم أحد المبيدات الأتيةأوبرا 18,3% بمعدل 500سم / فكينول 25 % بمعدل 25 سم/100لتر ماءمينارا 41% بمعدل 200 سم/فمونتورو 30% بمعدل 40سم/100لتر ماء تلت 25% بمعدل 25سم/100لتر ماء) بيلزول 25% بمعدل 200سم/ف )نصرزول بمعدل 30سم/100لتر ماء )كراون 25% بمعدل 15سم/100لتر ماء_ إجراء رشة أخرى بعد الرشة الأولى بفترة 10 أيام مع مراعاة غسيل أجزء النبات بمحلول الرش.