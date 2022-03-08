لسوء الأحوال الجوية غلق بوغاز ميناء العريش

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت حركة تداول للسفن بلغت 15 سفينة، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد خروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 7 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، مغادرة سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتان بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.
على نحو آخر، أدت سوء الأحوال الجوية بشمال سيناء إلى إغلاق مؤقت لبوغاز ميناء العريش البحري.
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