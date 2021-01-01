تعرف على تاريخ الحلويات الرمضانية.. صُنعت خصيصًا لإثارة إعجاب الأمراء وإرضائهم



الحلويات الرمضانية الحلويات الرمضانية

عندما يحل شهر رمضان المبارك ، تتبادر إلى أذهاننا صور مختلفة ، مثل زينة رمضان ، والفوانيس ، والوجبات ، والحلويات مثل الكنافة والقطايف والبقلاوة ، وهي بعض الأطباق الرئيسية التي لها تاريخ طويل.



ووفقا لما ذكره موقع "dailynewsegypt"، كانت هذه الحلويات دائمًا على موائد الملوك والأمراء والخلفاء في العصور القديمة، حيث يقال أن هذه الأطباق صنعت خصيصًا لإثارة إعجاب الأمراء وإرضائهم.



يعود تاريخ الكنافة إلى الدولة الأموية، وهناك العديد من القصص التي تثير القلق عندما بدأوا، ويقال إن أهل بلاد الشام أتوا بهذه الأطباق لتقديمها أثناء السحور (الوجبة قبل الصيام) لمعاوية بن أبي سفيان الخليفة الأول للدولة الأموية، إذ أراد طبقًا يشبع الجوع خلال ساعات الصيام.

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كان أبي سفيان من محبي الطعام اشتكى لطبيبه من الجوع الذي يشعر به خلال النهار ، لذلك نصحه طبيبه بتناول الكربوهيدرات المعقدة والسكريات عالية القيمة والدهون، والتي لا يتم هضمها بسرعة وتقلل من الجوع ، لذلك الكنافة تم إنشاؤه من أجله.يقال أن شيف القصر صنع عجينة سائلة ذات مرة ، ثم سقطت مغرفة في وعاء العجين بخيوط رفيعة على الموقد مما أثار إعجاب الشيف فقرر غمسها في السمن ثم سخنها حتى أصبحت حمراء ثم صب عليها عسلا وقدمها للخليفة كثيرا.يقول البعض إن أبي سفيان كان أول من ابتكر الكنافة وأنه عُرف لبعض الوقت بـ "كنافة معاوية".ثم أصبح أكل الكنافة عادة في رمضان ، وأصبح طعامًا يحبه الأغنياء والفقراء على حد سواء ، مما جعلها طبقًا شعبيًا.وهناك قصة أخرى حيث صنعت كنافة خصيصا لسليمان بن عبد الملك العماوي، ويقال أنها تعود إلى عصر المماليك الذين حكموا مصر في الفترة من 1250-1517 هـ.يقول علماء التاريخ الإسلامي، إن الكنافة تعود إلى العصر الفاطمي الذي امتد من 969 هـ إلى 1172 هـ، وحكموا مصر والمغرب وبلاد الشام، ويقولون إن الكنافة ظهرت في مصر ثم امتدت إلى بلاد الشام.وبالتزامن ذلك مع دخول الخليفة المعز الدين الله الفاطمي إلى القاهرة خلال شهر رمضان، خرج الناس لاستقباله وتسابقوا لتقديم الهدايا له بعد الإفطار ومنها الكنافة.النوع الأول من الكنافة يسمى "الشعر" وهو يشبه خيوط الشعر ويطلق عليه "الكنافة الآلية"، والثاني هو "الكنافة اليدوية" ، والتي تعتمد بشكل أساسي على الطريقة التقليدية مع مقلاة بها ثقوب، يطلق عليه "الكنافة الشعبية".على الرغم من أن التكنولوجيا قد استحوذت على صناعة الكنافة ، لا يزال هناك صانعو الكنافة الذين يتبعون الأساليب التقليدية لصنع الكنافة.بمرور الوقت ، أصبح صنع الكنافة علمًا يتم تدريسه في الجامعات ولا يزال حتى يومنا هذا أحد أكثر الأطباق المفضلة في الشرق.ولكل دولة طريقتها الفريدة في صنع وحشو الكنافة، ويحشوها أهل بلاد الشام بالقشدة ، ويحشوها أهل مكة بالجبن والملح، يشتهر سكان نابلس بكنافة الجبن الرائعة.أما "القطايف" فيقال إن اسمها مشتق من كلمة "قطيفة" وتعني القطيفة لأن "القطايف" تشبه المخمل الناعم. يُعتقد أن "القطايف" تعود إلى العصر المملوكي وكانت تُقدم بمثابة فطيرة محشوة ليأكلها الضيوف.يعتقد البعض أن "القطايف" أقدم من "الكنافة" حيث كان صناع الحلويات يتنافسون على صنع أشهى أطباق الحلوى وتقديمها بشكل جميل. تستمر أهمية "القطايف" و "الكنافة" في رمضان.أما بالنسبة للبقلاوة ، فيختلف المؤرخون حول أصل الطبق وما إذا كان منبثق من الثقافة التركية أو اليونانية."البقلاوة" هي نوع من أنواع الحلوى المصنوعة من معجون الرقائق ومضاف إليها السكر والسمن. ثم يتم حشوها بالمكسرات.ويقال أن تركيا علمت لأول مرة عن الطبق في أذن محمد الرابعة كما كان يحبها زوجة "ماه يارا" التي كانت تعرف بـ "رابعة"، ولم يكن يأكل طعامًا يصنعه أحد غيرها ، فابتكرت له طبقًا جديدًا وهو "بقلاوة" ، وعندما تذوقه لأول مرة قال إنه ليس مثل أي شيء قد تذوقه من قبل ، لذا ثم تم استخدام الاسم.أما بالنسبة لعلاقة "البقلاوة" بشهر رمضان ، فبحسب كتاب "الإمبراطورية العثمانية" للكاتب دونالد كواتيرت ، فإن ظهور "البقلاوة" كان في أواخر القرن السابع عشر في النصف الثاني من رمضان.خلال شهر رمضان في وقت الإفطار ، كان السلاطين يزورون قصر توبكابي حيث يتم الاحتفاظ بعباءة النبي ، ويوزعون "البقلاوة"، وإنه تقليد استمر حتى عهد السلطان عبد الحميد.انتقل صنع البقلاوة إلى سوريا وأول من قدمها كان فريج من اسطنبول، وعاش في حلب وافتتح محل بقلاوة في رمضان."البقلاوة" هو أحد أسباب الخلاف بين تركيا وقبرص بسبب الكتيبات التي وزعت في النمسا في يوم الاحتفال الأوروبي حيث تم ذكر البقلاوة كحلوى من القبارصة اليونانيين.