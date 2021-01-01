حسابات فلكية تحسم الأمر. سر تزامن شم النسيم مع رمضان 2022..

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تصدرت واقعة تزامن شم النسيم مع رمضان 2022، محركات البحث خلال الآونة الأخيرة، في انتظار حدوث ظاهرة نادرة، تتمثل في تزامن مناسبتين يحتفل بهما المصريون خلال يوم واحد فقط.



سر تزامن شم النسيم مع رمضان 2022

ومن المنتظر أن يتزامن شم النسيم مع رمضان 2022، خلال شهر أبريل المقبل في ظاهرة نادرة الحدوث؛ إذ تعتمد في تكرارها على بعض الحسابات الفلكية.



والسر وراء تزامن شم النسيم مع رمضان 2022، هو أنَّ الحسابات الفلكية تشير إلى تقدم بداية شهر رمضان قرابة 11 يومًا كل عام، في الوقت الذي يكون فيه موعد شم النسيم محددًا في شهر أبريل.

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سبب تقدم شهر رمضان كل عامويتقدم شهر رمضان كل عام عن العام السابق عليه، وذلك بسبب التقويم الهجري، حيث يحدث دوران حول الأرض، وفيه يكون عدد أيام السنة الهجرية 354 يوماً «الشهر القمري 29 يومًا و13 ساعة»، بينما التقويم الميلادي يعتمد على دوران الأرض حول الشمس وفيه يكون عدد الأيام في السنة 365 يوماً وربع اليومبشرى بسبب تزامن شم النسيم مع رمضان 2022وينتظر العديد من الأشخاص بشرى سارة خلال شهر رمضان المقبل، حيث يشهد الشهر الكريم، العديد من الإجازات الرسمية، من بينها شم النسيم، وذلك بخلاف العطل الأسبوعية من العمل.الإجازات الرسمية في شهر رمضان- يوم الاثنين الموافق 25 أبريل، عيد تحرير سيناء، وشم النسيم.- يوم الأحد الموافق 1 مايو، عيد العمال.- يوم الاثنين الموافق 2 مايو، وقفة عيد الفطر المبارك.يذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أعلنت عن بداية شهر رمضان يوم 2 أبريل المقبل، وتصل مدة الصوم في اليوم الأول إلى 14 ساعة و19 دقيقة.