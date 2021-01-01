فوائد الزبادى اليوناني على السحور يقضي على السمنة ويقلل الشعور بالعطش ..

يتمتع الزبادي اليوناني بقوام كريمي ذو طبقة سميكة اكثر من الزبادي العادي، ويحتوي الزبادي اليوناني على العديد من الفوائد التي تفوق الزبادي العادي، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، بالأضافة إلى انه لا يحتوي على نسبة عالية من السكر او الكربوهيدرات.
وينصح الخبراء بتناول الزبادي اليوناني على السحور لأنه يساعد على سد الشهية، وعدم الشعور بالعطش في نهار رمضان.
ويوفر الزبادي اليوناني نسبة كبيرة من البروبيوتيك للجسم، وهي البكتيريا الجيدة التي تساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتقليل مشاكل المعدة مثل التقلصات والآلام، كما أن تناول الزبادي اليوناني يضمن التوازن الصحي للبكتيريا الجيدة، مما يضمن الحفاظ على صحة الأمعاء، وتعزيز الجهاز المناعي في جسم الانسان.
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