هيسرقك : فيروس «Escobar» يتخفى داخل برنامج شهير على هاتفك

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صورة الخبر: فيروس «Escobar»
فيروس «Escobar»

حالة من الذعر تنتاب العديد من مستخدمي التكنولوجيا في كل أنحاء العالم، عقب تحذير الخبراء من وجود ثغرة خبيثة تهدد المستخدمين، تمثل آخرها في فيروس «Escobar» الذي يتخفى داخل برنامج شهير على هاتفك.

تحذير عاجل من فيروس «Escobar»
وحذر الدكتور محمد الجندي، خبير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات من فيروس جديد يستهدف أجهزة «أندرويد» يدعى «Escobar»، مضيفًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الفيروس يتخفى تحت اسم برنامج الانتي فيروس الشهير McAfee وبيتم تحميله كـAPK من خارج متجر جوجل بلاي على أساس أنه النسخة الكاملة من التطبيق».

وأكد «الجندي»، أن الفيروس خطير جدًا، حيث تسبب فيه مجموعة هاكرز من روسيا، يعمل على سرقة معلومات 2FA التي تأتي على رسائل SMS من البنوك أو أي خدمات مالية، بالإضافة إلى الأرقام العشوائية الخاصة بالـ2FA التي يقوم بعملها «Google Authenticator» أو أي تطبيق شبيه.

ورجح خبير الإتصالات وتكنولجيا المعلومات، أنه من المحتمل رؤية العديد من التطبيقات التي تتخفى داخلها الفيروسات الخبيثة، خلال الفترة القادمة، بسبب نشاط الهاكرز الروسي.

نصائح لتجنب الثغرات الخبيثة
وقدم «الجندي» عدد من النصائح، لمستخدمي الهواتف المحمولة، من أجل تجنب السقوط في فخ الثغرات الخبية التي يمكنها الاستيلاء على بيانات هاتفك المحمول، تمثل أبرزها في التالي..

- الابتعاد عن تحميل أي تطبيقات APK من خارج متجر Google Play.

- التأكد أن Google Protect مفعل.
- حمل أي تطبيق موثوق للحماية من الفيروسات Malwarebytes أو Avast أو Trend Micro.

- قم بمراقبة التصاريح التي يحتاجها أي تطبيق تحمله على الهاتف المحمول.

- راقب استهلاك البطارية والإنترنت، حالة اختلافها بشكل مفاجئ بعد تحميل أي تطبيق، فإن ذلك يعني وجود برنامج خبيث.

المصدر: الوان

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