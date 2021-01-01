10مشروبات و أطعمة يحظر تناولها على معدة فارغة

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يشعر البعض منا بالآلام والمشاكل الصحية، دون أن يعلم أن السبب هو تناول أطعمة ممنوعة على معدة فارغة، وقد لا يصدق أنها على الرغم من احتوائها على فوائد صحية وعناصر غذائية طبيعية، إلا أنها قد تؤدي لحدوث بعض الآثار الجانبية على الصحة.



أطعمة ممنوعة على معدة فارغة

إذا كنت تعتاد تناول بعض الأطعمة التي سنذكرها في هذه القائمة، فعليك التوقف عن ذلك على الفور لأنها يمكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية غير المتوقعة، ومن أهم تلك الأطعمة ما يلي:



الأطعمة الحارة

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يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الأطعمة الحارة الغنية بالتوابل عند الاستيقاظ من النوم، ولكن دون أن يدركون أنها يمكن أن تسبب حرقة في المعدة نتيجة للتفاعل الحمضي بها، وبالتالي فإن تناول تلك الأطعمة على معدة فارغة يمكن أن يؤدي لعسر هضم أيضًا.الأطعمة الحارة أيضا تسبب الشعور بعدم الراحة وتؤدي إلى تلف بطانة القناة الهضمية والتأثير السلبي على الكلى، وتعد تلك الأطعمة أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن، ويمكن أيضًا أن تسبب حب الشباب والأكزيما والأرق بالإضافة، إلى أنها تسبب التهاب الحلق وتؤثر على الصوت.الزباديالزبادي من ضمن أطعمة ممنوعة على معدة فارغة، فعلى الرغم من فوائده الصحية إلا أنه يسبب زيادة نسبة الحمض في المعدة، لأنه غني بحمض اللاكتيك، كما يسبب قتل البكتيريا النافعة بها، وبالتالي يشعر الشخص بالحرقة في المعدة.الطماطميؤدي تناول الطماطم على معدة فارغة إلى تفاعل بعض الأحماض داخل المعدة وعدم ذوبانها، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تكون الحصى والإضرار بالكلى.عصير الفاكهةعلى الرغم من أن تناول عصائر الفاكهة مفيد للجسم إلا أنه يجب عدم تناوله على معدة فارغة، حيث يؤدي ذلك للإصابة ببعض المشاكل في الكبد نتيجة لزيادة الفركتوز به، كما يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأغشية المخاطية وإحداث مشكلات متعلقة بالجهاز الهضمي.الخضروات النيئةيجب عدم تناول تلك الخضروات على معدة فارغة، حيث تحتوي على الألياف التي يمكن أن تمثل عبئًا عليها وهي فارغة، لأنها تسبب كثرة الغازات والانتفاخ بها، لذا يفضل تناولها مطهوة على وجبة الغداء للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.الفاكهة الحمضيةيسبب تناول الفواكه الحمضية في الصباح مثل البرتقال زيادة نسبة الحموضة الجسم، حيث إنها تحتوي على الألياف والفركتوز مما يؤدي لحدوث اضطراب في الجهاز الهضمي، كما أنها مليئة بنسبة كبيرة من حامض الستريك لذا فهي ضمن أطعمة ممنوعة على معدة فارغة، ويمكن للنسبة الكبيرة من الألياف والفركتوز التي توجد في مثل تلك الفاكهة أن تبطئ الجهاز الهضمي أيضًا.القهوةتعد القهوة ضمن المشروبات الممنوعة على معدة فارغة، لأنها تزيد حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي، مما يسبب تفاقم مشاكل الكبد والمعدة كالانتفاخ والحموضة والتهاب الأمعاء وسرطان القولون، كما يمكن أن يسبب هذا الحمض صعوبة في هضم البروتينات.المانجوتحتوي على كمية كبيرة من السكريات، لذا لا ينبغي أبدًا تناولها على معدة فارغة، حيث يسهل امتصاصها بمجرد دخولها الجسم وتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما يمكن أن تزيد نوبات السعال والحساسية وتؤدي لتفاقم بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والوذمة والبري بري والتقرح، بالإضافة إلى أنها مضرة على الكلى وتسبب زيادة التهابها.الموزيحب الكثير منا تناول الموز وخاصة على وجبة الفطور، ولكنهم لا يعرفون أن ذلك يمكن أن يضر بالصحة، حيث يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، مما يؤدي لزيادة تدفق الدم بسرعة ويؤثر ذلك سلبًا بالطبع على القلب، كما يمكن يؤدي تناوله لانخفاض الطاقة واستهلاك نسبة من السكريات أكثر مما يحتاجه جسمك.الكمثرىيسبب الإفراط في تناول الكمثرى الضرر بصحة الجهاز الهضمي، حيث يبطئ امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، كما تؤدي النسبة العالية من فيتامين سي الموجودة بها لحدوث بعض المضاعفات مثل الإسهال والغثيان وانتفاخ البطن والصداع وحرقة المعدة، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة كبيرة من فيتامين (هـ) الذي يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بينما تؤدي النسبة العالية من فيتامين أ لضعف الرؤية وتورم وألم العظام والدوخة وضعف الشهية.وختامًا وبعدما قدمنا لكم مقالنا عن أطعمة ممنوعة على معدة فارغة، نتمنى أن تحظى معلوماتنا الخاصة بهذا الموضوع على إعجابكم، مع الالتزام بالمتابعة والاستشارة الطبية قبل تناول الأطعمة التي يمكن أن تضر بالجسم، وخاصة التي تؤثر على الجهاز الهضمي.