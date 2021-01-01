

القبض على الدكتور محمد العزب القبض على الدكتور محمد العزب



انتشرت خلال الفترة الأخيرة فيديوهات على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التليفزيونية لصيدلي شهير يدعى الدكتور محمد العزب، ادعى خلالها قدرته على تخليق تركيبات كيميائية وأدوية تخسيس.







القبض على الدكتور محمد العزب الشهير بـ صيدلي التخسيس

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الفيديوهات التي انتشرت في قناة تحمل اسم الدكتور محمد العزب على يوتيوب رصدتها أجهزة الأمن ومباحث المصنفات بوزارة الداخلية، وعملت على تتبعها، حيث تقوم وزارة الداخلية بتوجيه حملات أمينة لملاحقة صناع الأدوية الوهمية والمغشوشة حفاظا على صحة المواطنين.وألقت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لمباحث المصنفات القبض على الصيدلي الدكتور محمد العزب، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الصحة، حيث يقوم المتهم والذي يمتلك صيدلية وقناة على يوتيوب تحمل اسم د محمد العزب بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تصنيع تركيبات دوائية في مجال التخسيس وعلاج النحافة، وإنشاء وإدارة قناة على موقع اليوتيوب وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج عن منتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال إعلانات يقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص.محمد العزبوبعد تحريات موسعة ومعلومات مؤكدة، داهم رجال المصنفات بالتنسيق مع رجال الأمن الوطني، والأمن العام مصنع وصيدلية يمتلكهما الصيدلي الشهير، وتم ضبط زجاجات مجهولة المكونات الدوائية معدة للبيع، وأجهزة تًدار منها قنوات الدكتور محمد العزب عبر موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك وجهاز لاب توب وجهاز كمبيوتر و4 هواتف محمولة يتم استخدامها في عمليات إدارة بيع وتداول الأدوية المصنعة بطريقة بدائية.كما ضبطت الحملة الأمنية سيديهات محمل عليها ملفات تحوى بيانات العملاء والأدوية وطرق تصنيعها وحسابات البيع وكشوف أسماء العملاء، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.وضبط رجال المباحث أيضا، مواد بدائية من بينها هون ومطحنة لعمل خلطات دوائية وتم العثور على نحو 500 زجاجة عقاقير مجهولة ومجهزة للبيع بإجمالي نحو 200 ألف قرص وكبسولة للتخسيس ومبلغ مالي كبير.وتولي أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة أهمية كبرى لمواجهة تصنيع المنتجات العلاجية خلال غير المرخصة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجحت في إلقاء القبض على طبيب الكركمين بعد تقنين الإجراءات، وحررت عدة قضايا ضده وتم حبسه على ذمة هذه القضايا ومازال يخضع للمحاكمة.