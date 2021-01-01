حقيقة خروج مظاهرات بالإسكندرية.. مصدر أمني يوضح

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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله، خلال مقطع فيديو عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الإخوانية بالخارج، حول وجود تجمعات بمحافظة الإسكندرية.



حقيقة خروج مظاهرات بالإسكندرية

وأكد المصدر الأمني أن مقطع الفيديو المشار إليه، سبق تداوله خلال شهر مارس عام 2019، ويأتي ذلك في إطار سعي جماعة الإخوان الإرهابية لتأليب الرأي العام.



من ناحية أخرى، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود وقفات لأهالي منطقة الوراق بالجيزة، للتضامن مع أحد الأشخاص، محكوم عليه في إحدى القضايا بتهمة إحداث عاهة مستديمة لأحد المواطنين، والادعاء بأنه ليس المتهم في القضية.

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وأوضح المصدر أن المجني عليه هو من اتهم المحكوم عليه المذكور وقت حدوث الواقعة، ولدى طلب الجهات القضائية تحريات أجهزة البحث الجنائي، تم تحديد مرتكب الواقعة الحقيقي وإثباته في محضر التحريات، وما زالت القضية منظورة أمام القضاء.