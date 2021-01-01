ما هي متلازمة القدم الرياضية



متلازمة القدم الرياضية متلازمة القدم الرياضية



يعد مرض القدم الرياضية أحد الأمراض الجلدية المعدية، التي تحدث بين أصابع القدم نتيجة تعرق القدمين، ويؤدي إلى تكون فطريات في القدم، يصيب بعض الأشخاص التي تمارس الرياضة كثيرًا، أو ترتدي أحذية ضيقة تعمل على تعرق القدمين، وتكوين فطريات بها.





سبب الإصابة بمتلازمة تعرق القدمين

تصيب أقدام الرياضيين أو من يرتدون أحذية ضيقة، فيحدث لهم تعرق القدمين، فيؤدي لتكوين بيئة مناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا، فتظهر البكتيريا والفطريات، على شكل طفح جلديًا يصيب القدم باطن القدم أو أصابع القدم.



عوامل انتشار مرض متلازمة القدم الرياضية

• ارتداء أحذية ضيقة لوقت طويل.

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• مشاركة الحذاء مع أحد أو ارتداء الحذاء مكان أحد.• السير في الأماكن العامة دون ارتداء أحذية.أعراض الإصابة بمتلازمة القدم الرياضية• ظهور طفح جلدي في باطن القدم، أو في أطراف الأصابع.• ظهور رائحة كريهة في القدم.• ظهور تقشير جلد الأصابع.• الإصابة باحمرار القدم.• وجود حكة بين اصابع القدم.• وجود فقاعات وبثور في الأصابع.علاج الإصابة بمتلازمة القدم الرياضيةعند ملاحظة الأعراض السابقة واستمرارها يجب الذهاب إلي الطبيب على الفور، لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب، حيث يمكن استخدام مضادات الفطريات، والتي تتخذ عدة أشكال، منها المراهم والمحاليل، أو يمكن استخدام أقراص مضادة للفطريات.الوقاية من متلازمة القدم الرياضية• العناية بنظافة القدمين بأستمرار، وغسلها بالصابون،خصوصًا بين أطراف القدم.• تجفيف القدم بعد الغسل، والتأكد من جفاف الأصابع.• قص الأظافر بشكل مستمر ودوري،للحفاظ على نظافة القدمين.• عدم المشي على الأرض، دون ارتداء أحذية، وخاصة في الطرقات العامة والمراحيض.• الحرص في أختيار جوارب مصنوعة من مواد طبيعية، لا تؤذي القدم، مثل الصوف.• تهوية الأحذية بشكل جيد قبل ارتدائها، لمدة يوم علي الأقل.• أختيار الأحذية واسعة ومريحة،تكون مناسبة للأنشطة الرياضية.• تجفيف الأصابع قبل ارتداء الجوارب،و الأحذية.• عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الآخرين.