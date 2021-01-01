دراسة تجيب هل الوحدة مرتبطة بتدهور الذاكرة؟

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تدهور الذاكرة

أفاد باحثون في جامعة برشلونة أن بعض الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة لفترة طويلة من الزمن قد يعانون من انخفاض حاد في مهارات الذاكرة اللفظية لديهم.
ضم الباحثون ثلاث مجموعات مشاركة في هذا البحث، حيث تضمنت مجموعتان من السويد وألمانيا كبار السن، بينما تضمنت المجموعة الثالثة مراهقين دنماركيين، عبر المجموعات الثلاث، شارك 1537 شخصًا في هذا المشروع.

قال الباحثون، إنه من المهم توضيح أن الوحدة لا تعني بالضرورة أن تكون وحيدًا، فمن الممكن جدًا أن تشعر بالوحدة وأنت محاط بأشخاص آخرين جسديًا.

تعريف الوحدة في الدراسة

عرّف مؤلفو الدراسة الوحدة على أنها شعور سلبي مرتبط بعدم الرضا عن كمية ونوعية الروابط الاجتماعية.

تقول مؤلفة الدراسة الرئيسية كريستينا سولي بادوليز، من جامعة برشلونة، في بيان إعلامي: الاختلافات الثقافية في كيفية إدراك الناس للعزلة الاجتماعية والتعامل معها يمكن أن تفسر جزئيًا الاختلافات التي تمت مواجهتها.

وتضيف: الارتباط بين الشعور بالوحدة وتدهور الذاكرة لا يتوافق بين البلدان والأعمار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود اختلافات ثقافية تجعل بعض الناس أكثر تسامحًا مع العزلة الاجتماعية.

الوحدة تسبب تدهور الذاكرة لدى كبار السن
وتابعت: يمكن أن تتسبب الوحدة في تدهور الذاكرة لدى بعض كبار السن، ولكن تدهور الذاكرة يمكن أن يسبب أيضًا زيادة الشعور بالوحدة.
كما اختفت الصلة بين الشعور بالوحدة وتدهور الذاكرة بين المتطوعين السويديين بمجرد أن استبعد مؤلفو الدراسة أي مشاركين مصابين بالخرف خلال فترة التتبع.
و تعزز هذه النتيجة على وجه الخصوص العلاقة القائمة بالفعل بين الشعور بالوحدة والتدهور المعرفي.

المصدر: cairo24

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