محامي المتهم حسن راتب يعلن إصابته بمرض خطير

كشف المحامي المصري الشهير فريد الديب عن إصابته بمرض السرطان، أثناء دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".
وقال الديب، دفاع المتهم حسن راتب رجل الأعمال، والمتهم في قضية الآثار الكبرى، المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، إنه "قرر اعتزال العمل في مجال المحاماة وربما تكون قضية الآثار الكبرى هي آخر قضية يترافع فيها أمام المحاكم، بعد عمل دام لأكثر من 45 عاما".
وردا على سؤال هل ستكون قضية الآثار الكبرى هي آخر قضية له في المحاماة؟ أكد فريد الديب، في تصريح لـ"القاهرة 24"، أنها "ربما تكون هي القضية الأخيرة وربما تكون هناك قضايا أخرى سيترافع فيها" موضحا أن حالته الصحية غير مستقرة في الفترة الأخيرة كما أنه يعاني بعض الأمراض التي تتطلب مكوثه داخل المنزل كثيرا.
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