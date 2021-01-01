أسلحة أكثر "تطورا" تصل إلى أوكرانيا من أمريكا

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أميركي بارز، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات دفاعية جديدة أكثر تطورا لأوكرانيا، لأجل مواجهة العمليات العسكرية التي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
وبحسب المسؤول الأميركي الذي لم يجر ذكر اسمه، فإن المساعدات الأميركية النوعية لأوكرانيا ستشمل أنظمة مضادة للطائرات، وأخرى بوسعها أن تتصدى للمدرعات، إلى جانب أسلحة أخرى.
في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض، يوم السبت، تقديم مساعدات ومعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.
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