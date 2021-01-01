كيف يستفيد منه طلاب المدارس اليابانية من التوكاتسو



المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية اليابانية

شرحت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، ، المقصود بالتوكاتسو وكيف يستفاد منه الطلاب.





ما هو التوكاتسو؟

ونشرت الصفحة الرسمية عدة معلومات عن أنشطة التوكاتسو الذي يطبق في المدارس المصرية اليابانية، وذلك بعد إعلانها عن



للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

قد يعجبك أيضا...

– التوكاتسو ينمي الروح والعقل والجسد والمقصود بالعقل الجانب الأكاديمي، ليس مجرد ا?نشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط لكنها ا?يضا ا?نشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطن نافع لنفسه ولوطنه.أنشطة التوكاتسو بالمدارس اليابانيةأنشطة التوكاتسو– تعمل على فهم التلاميذ مفهوم الا?نشطة الجماعية المختلفة بالتعاون مع الا?خرين ومعرفتهم كيفية التصرف.كيف يستفيد الطلاب من التوكاتسو؟– يكون التلميذ قادراً على ا?يجاد حل للمشكلات والتحديات في حياته الفردية والجماعية وفي علاقاته الا?نسانية.– ا?ن يكون قادراً على المناقشة لا?يجاد الحلول والسعي لتشكيل توافق الا?راء ليتمكن من ا?تخاذ القرارات.– تعميق طريقة تفكير الطفل حول طريقة حياته الخاصة.– يحقق ذاته بتحمل المسؤولية والتعبير عن رأيه.مصروفات التقديم للمدارس المصرية اليابانيةيذكر أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022/2023، كالتالي:13,700 جنيه مصروفات مدرسية.1,300 جنيه للزي المدرسي.600 جنيه مصاريف إدارية.تعددت شروط القبول فى المدارس المصرية اليابانية وهى كالتالى:ـ الالتزام بعنوان المحل السكني الذي تقدم به ولي أمر الطالب.ـ حصول كلاً من ولي أمر الطالب على الجنسية المصرية.ـ تسجيل بيانات الطالب مرة واحدة فقط، من خلال الموقع الالكتروني للمدارس المصرية اليابانية فقط.ـ قبول الطفل بمرحلة Kg1 الذي لا يقل عمره عن أربع سنوات ولا يزيد عن خمس.ـ الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ بداية العام الدراسي.ـ قبول الطفل بالصف الابتدائي وقت بلوغ سن السادسة وعدم تجاوز السبع سنوات.ـ سداد جميع المصروفات المتعلقة بالطالب، وفقًا للجدول الزمني الذي تقرره إدارة المدارس المصرية اليابانية.