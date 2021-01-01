لو هتعيدى تبييض الشقة..إزاى تحمى فرش البيت والأثاث



إزاى تحمى فرش البيت والأثاث إزاى تحمى فرش البيت والأثاث



إعادة طلاء المنزل يعد من المهام الصعبة والتي تتطلب الكثير من الحذر وذلك حفاظًا على الأثاث الموجود بالمنزل فيجب في البداية تغطية الأثاث جيدا وأخذ كافة الاحتياطات الضرورية ليحتفظ الأثاث برونقه وفقًا لما جاء في موقع "housede" إليكم مجموعة من النصائح المقدمة من قبل خبراء الأثاث لمساعدتنا في معرفة كيفية الاحتفاظ بالكراسي والأرائك والطاولات والسجاد والخزائن الخاصة بنا سليمة بعد طلاء الجدران.



نصائح قبل طلاء الجدران: تغطية الأثاث

قومي بتغطية الأثاث بغطاء من البلاستيك أو نقله إلى مكان أخر والحرص الشديد على إزالة كل المفروشات من داخل الغرفة أو تجميعها في منتصف الغرفة ويجب أن تكون المساحة ما بين الأثاث والجدران كافية للأمان.

