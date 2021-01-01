لـ الشيف شربيني..طريقة عمل نجرسكو بالدجاج



نجرسكو بالدجاج نجرسكو بالدجاج

تعد الـ نجرسكو بالدجاج من أشهى الأكلات التى ترغب الكثير من النساء فى تعلمها لأنها من الأطباق الشهيرة المقدمة فى العزومات



ونقدم لكم طريقة عمل نجرسكو بالدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .



مقادير نجرسكو بالدجاج

مكرونة اسباجيتي مسلوقة

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مكعبات دجاجبصلثومدقيقلبنزبدةبهاراتمكعب مرقةكريمةاعشابمشرومملح وفلفل أسودطريقة عمل نجرسكو بالدجاجفي طاسة بها زيت على النار يشوح البصل المفروم والثوم المفروم مع رشة ملح وفلفل أسودأضيفي المشروم والبسلة والأعشاب والبهارات والدجاج ويشوح جيدا وانتظري حتى نضج الدجاج ثم ضعي المكرونة وقلبي جميع المكوناتفى طاسة اخرى حمرى الدقيق في الزبدة ثم ضعي اللبن ومكعب المرقة مع التقليب المستمر ثم ضعي الكريمة وتترك حتى تمام التجانس للحصول على البشاميلفى صينية الفرن ضعي المكرونة بالدجاج ثم ضعي البشاميل وادخليها فرن ساخن وانتظري حتى تمام احمرار الوجه وتقدم صينية الـ نجرسكو بالدجاج ساخنة وبالهنا والشفا