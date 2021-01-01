3 أشياء تدمر القلب والصحة لايعرفها الجميع

يعتقد معظمنا أن أمراض القلب تحدث نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول والتقدم فى العمر والوراثة فقط ولكن فى الحقيقة هناك الكثير من العادات الخاطئة التى نفعلها دون أن ندري تتسبب فى تدمير القلب والصحة العامة.
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك بعض المعلومات المهمة عن الصحة التى كشفتها الدراسات الطبية الحديثة تهم المواطن العادى حيث توصلت لمجموعة من السلوكيات والعادات التى نتهاون بها تدمر الصحة والقلب.
وعرض “جمال” فى منشور له بصفحته الخاصة على الفيس بوك، أهم السلوكيات المدمرة للصحة والقلب التى ذكرتها الدراسات العلمية الحديثة، وهى:
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