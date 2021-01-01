3 أشياء تدمر القلب والصحة لايعرفها الجميع



الدكتور جمال شعبان الدكتور جمال شعبان



يعتقد معظمنا أن أمراض القلب تحدث نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول والتقدم فى العمر والوراثة فقط ولكن فى الحقيقة هناك الكثير من العادات الخاطئة التى نفعلها دون أن ندري تتسبب فى تدمير القلب والصحة العامة.



قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك بعض المعلومات المهمة عن الصحة التى كشفتها الدراسات الطبية الحديثة تهم المواطن العادى حيث توصلت لمجموعة من السلوكيات والعادات التى نتهاون بها تدمر الصحة والقلب.



وعرض “جمال” فى منشور له بصفحته الخاصة على الفيس بوك، أهم السلوكيات المدمرة للصحة والقلب التى ذكرتها الدراسات العلمية الحديثة، وهى:

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الشعور بالوحدة: يؤثر على صحة القلب بشكل سلبي ويضر الذاكرة ويعجل باضطراب الذاكرة المبكرالتدخين السلبي : مجرد الجلوس مع المدخنين يقلل من كفاءة القلب ويؤدي إلي تراجع المجهودمرض الصدفية: تزداد معدلات الإصابة بـ تصلب الشرايين وهبوط القلب بين المصابين بمرض الصدفية فهو ليس مرض جلدي كما يعتقد البعض بل مرض مناعي .كما ذكرعن معلومة تساعد فى تحسين الصحة العامة كشفتها دراسة حديثة، وهى أن ممارسة رفع الأثقال في صالات الچيم قد يساعد علي حل مشكلات الأرق وصعوبة النوم.