كيف علاج الأذن من التهابات الحلق الذهب؟



علاج الأذن من التهابات علاج الأذن من التهابات



يعد الحلق الذهب من قطع الإكسسوار الأساسية للنساء ولكنها فى بعض الأحيان تتسبب فى التهابات الأذن التى تجعل المرأة لا تستطيع ارتداء المجوهرات الذهبية بل وتعاني من الم شديد فى الأذن.



ونعرض لكم طرق علاج التهابات الأذن الناتج عن الحلق الذهب وأهم أسبابها، وفقا لما جاء فى موقع “ الصحراء”.



لماذا يسبب الحلق الذهب التهابات فى الأذن

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بعدوى خطيرة في الأذن بعد ارتداء القرط الذهبي لفترة وجيزة، وهى:

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الحساسية المفرطة تجاه المجوهرات ومنها الحلق الذهب أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بـ التهابات الأذن.تزيد الخدوش والاصابات فى الأذن من احتمالية الإصابة بـ الالتهابات و العديد من المضاعفات التي تتطلب مجموعة من العلاجات الطبية في وقت أسرع.وجود لدغات حشرات فى الاذن قبل ارتداء الحلق الذهبالنساء اللاتى يعانين من تلف أنسجة الأذن يتعرضن لأضرار عديدة عند ارتداء الحلق الذهب خاصة إذا كان ثقيل نسبيًا.علاج التهابات الأذن من الحلق الذهبالمضادات الحيوية سواء الموضعية والفموية و التهابات الأذن التي تسببها البكتيريا والسموم الضارة وبكن يجب أخذها وفق تعليمات الطبيب.مضادات الهيستامين من أشهر العقاقير التى تستخدمها النساء للتخلص من الاحمرار الشديد أو التهابات الحلق الذهبي.المسكنات الدوائية يتم استخدامها لعلاج التهابات الأذن وتقليل الالم الشديد ولكن يجب تناولها بحذر شديد لتجنب مضاعفتها الخطيرةعلاج التهابات الأذن بطرق طبيعيةزيت شجرة الشاي من أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعد على التخلص من التهابات الأذن الناتجة عن ارتداء الحلق الذهب في أسرع وقت ممكن ويساعد فى الوقاية منها .استخدام الكمادات الباردة أو الدافئة ووضعها على شحمة الأذن للوقاية من التهابات الأذن الخطيرة التي تمنع النساء من ارتداء الحلق الذهبي .الابتعاد عن العطور أو المواد المسببة للحساسية واستخدام قطعة قطن صغيرة لتنظيف الأذن باستمرار من البكتيريا الضارة والفطريات التى تزيد من حدة التهابات الأذن.