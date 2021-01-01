المقادير وطريقة التحضير..فوائد الروزماري للبشرة والشعر



فوائد الروزماري فوائد الروزماري

يساعد الروزماري على تحفيز نمو الشعر، وتحسين وظائف الدماغ، وتخفيف الألم، والقضاء على الإجهاد، وتنشيط الدورة الدموية، والحفاظ على صحة البشرة، ونرصد فيما يلي أهم فوائد الروزمارى للبشرة والشعر وفقًا لموقع healthy..



فوائد الروزماري للبشرة ..



يساعد مغلي الروزماري على تحسين مظهر البشرة، حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، ويساعد في القضاء على الالتهابات، كما يساعد مغلي إكليل الجبل "الروزماري" على القضاء على الإكزيما، وهو يتمتع بخصائصه المضادة لتخثر الدم، فهو يساعد على تحسين تدفق الدم بالجسم، والتعزيز من الدورة الدموية.

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فوائد الروزماري لتعزيز نمو الشعر..الروزماري له دور كبير في التخلص من مشكلة تساقط الشعر، ويساعد على علاج الصلع الوراثي، حيث يمكن تدليك فروة الرأس باستخدام زيت إكليل الجبل مرتين يومياً، وهو ما يساعد على التحفيز من نمو الشعر، وإعادة نموه، كما يستخدم لعلاج قشرة الشعر، والحفاظ على صحة الشعر ولمعانه وحيويته.فوائد الروزماري للصحة..يساعد على تقوية الذاكرة، والتحسين من القدرة على التركيز، لاحتوائه على حمض الكارنوسيك، وبالتالي فهو فعال في الوقاية من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وتحسين وظائف الدماغ.• يعمل على التحسين من عملية الهضم، والقضاء على عسر الهضم، والانتفاخات، والتشنجات، ويساعد على تحسين امتصاص المواد الغذائية، والتخفيف من الالتهابات في القناة الهضمية.• يعمل الروزماري على الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية، ويساعد على تحييد الجذور الحرة، والحماية من معدل النموالسرطاني، وبالأخص سرطان الثدي، بسبب احتوائه على أحماض الروزمارينيك، وكارنوسول.• يساعد على علاج الالتهابات بسبب المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الروزماري كما أنه يعمل على علاج التهابات المفاصل، والتخلصمن الصداع، والتخفيف من آلام العضلات.• يساعد مغلي الروزماري على تسكين الآلام، والتقليل منها، وتحسين وظائف الكلى، وإدرار البول، وبالتالي التخلص من السموم المتراكمةفي الجسم.وصفة الروزماري لتقوية بصيلات الشعر ..المقادير:• نصف كوب من الروزماري الجاف.• نصف كوب زيت الزيتون.طريقة التحضير:• يتم الخلط ما بين إكليل الجبل، وزيت الزيتون معاً في إناء على النار، ويترك حتى يصبح دافئاً.• يرفع الخليط من على النار، ويترك لمدة ثلث ساعة تقريباً.• تهدأ درجة الحرارة ثم يصب زيت إكليل الجبل والأوراق فينة من الزجاج.• يتم توزيع الزيت على بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف، لتقوية الجذور.• يلف الشعر بقبعة من البلاستيك، ثم يشطف الشعر بعد ثلث ساعة تقريباً بالماء والشامبو الطبيعي لأفضل النتائج.وصفة الروزماري للقضاء على حب الشبابالمقادير:• كوب إلا ربع من الماء.• غصن واحد من الروزماري.• 2 ملعقة كبيرة خل التفاح.طريقة التحضير:• توضع أوراق الروزماري في الماء، وتترك حتى الغليان.• ترفع من على النار، وتترك حتى تبرد ثم تصفى ويضاف إليها خل التفاح، ثم تصب في قنينة من الزجاج.• يستخدم بوضعه على الوجه ليلاً