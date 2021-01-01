طريقة جديدة لعمل صينية الجلاش بالكبدة



صينية الجلاش بالكبدة صينية الجلاش بالكبدة



صينية الجلاش بالكبدة من الأطباق الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ويمكن تطبيقها وتقديمها لأفراد الأسرة وتجديد السفرة من خلال إعدادها .

وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل صينية الجلاش بالكبدة.



مقادير صينية الجلاش بالكبدة

1 عجينة جلاش



2 ملعقة كبيرة سمنة

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نصف كيلو كبدة دجاجبصلة2 فص ثوم مفروم1 فلفل حارملح وفلفلبهارات3 ملعقة كبيرة دبس رمانربع كوبكزبرة خضراءطريقة تحضير صينية الجلاش بالكبدة- يجهز قالب بايركس- تدهن الصينية بالسمنة- توضع رقائق الجلاش وتدهن بالسمنة بين الطبقات- تضاف الحشوة-ترص رقائق الجلاش وتدهن بالسمنة بين الطبقات حتى تغطي الوجهتقطع إلى مربعات- تخبز في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تصبح ذهبية اللونللحشوة:- تسخن السمنة على النار ثم يضاف البصل ونقلب ثم يضاف الثوم والفلفل الحار- تضاف الكبدة، الملح والفلفل، البهارات مع التقليب- يضاف دبس الرمان، الكزبرة مع التقليب حتى تمام الطهي