طريقة جديدة لعمل صينية الجلاش بالكبدة

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صينية الجلاش بالكبدة


صينية الجلاش بالكبدة من الأطباق الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ويمكن تطبيقها وتقديمها لأفراد الأسرة وتجديد السفرة من خلال إعدادها .
وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل صينية الجلاش بالكبدة.

مقادير صينية الجلاش بالكبدة
1 عجينة جلاش

2 ملعقة كبيرة سمنة

نصف كيلو كبدة دجاج

بصلة

2 فص ثوم مفروم

1 فلفل حار
ملح وفلفل

بهارات

3 ملعقة كبيرة دبس رمان

ربع كوب

كزبرة خضراء

طريقة تحضير صينية الجلاش بالكبدة
- يجهز قالب بايركس

- تدهن الصينية بالسمنة

- توضع رقائق الجلاش وتدهن بالسمنة بين الطبقات

- تضاف الحشوة

-ترص رقائق الجلاش وتدهن بالسمنة بين الطبقات حتى تغطي الوجه

تقطع إلى مربعات

- تخبز في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تصبح ذهبية اللون

للحشوة:

- تسخن السمنة على النار ثم يضاف البصل ونقلب ثم يضاف الثوم والفلفل الحار

- تضاف الكبدة، الملح والفلفل، البهارات مع التقليب

- يضاف دبس الرمان، الكزبرة مع التقليب حتى تمام الطهي

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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