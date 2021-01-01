فيديو.. صاروخ كاد يشعل الحرب بين الهند وباكستان

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو.. صاروخ كاد يشعل الحرب بين الهند وباكستان

صورة الخبر: الهند وباكستان
الهند وباكستان


عرضت قناة العربية، فيديو يوضح خطأ فني كاد أن يتسبب في تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، مؤكدا أن وزارة الدفاع الهندية أعلنت إطلاق صاروخ بالخطأ نحو باكستان، وقالت إنه حدث نتيجة عطل فني.

وأضاف الفيديو أن باكستان فوجئت بالصاروخ واعتبرت إنه انتهاك غير مبرر لأجوائها، فيما اتهمت باكستان جارتها الهند بتعريض حياة مواطنيها وطائراتها في الجو للخطر وحذرتها من تكرار الخطأ.

وأوضح الفيديو أن الجارتين الهند وباكستان تتشاركان حدودا تنتشر فيها تعزيزات عسكرية من الجانبين بسبب التوترات المستمرة بينهما وعدة حروب سابقة أغلبها بسبب منطقة كشمير المتنازع عليها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو.. صاروخ كاد يشعل الحرب بين الهند وباكستان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3998

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager