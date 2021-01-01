فيديو.. صاروخ كاد يشعل الحرب بين الهند وباكستان



الهند وباكستان الهند وباكستان



عرضت قناة العربية، فيديو يوضح خطأ فني كاد أن يتسبب في تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، مؤكدا أن وزارة الدفاع الهندية أعلنت إطلاق صاروخ بالخطأ نحو باكستان، وقالت إنه حدث نتيجة عطل فني.



وأضاف الفيديو أن باكستان فوجئت بالصاروخ واعتبرت إنه انتهاك غير مبرر لأجوائها، فيما اتهمت باكستان جارتها الهند بتعريض حياة مواطنيها وطائراتها في الجو للخطر وحذرتها من تكرار الخطأ.



وأوضح الفيديو أن الجارتين الهند وباكستان تتشاركان حدودا تنتشر فيها تعزيزات عسكرية من الجانبين بسبب التوترات المستمرة بينهما وعدة حروب سابقة أغلبها بسبب منطقة كشمير المتنازع عليها.