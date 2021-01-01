تطوير روبوتات رباعية الأرجل لعمليات إنقاذ أسرع.مستوحاة من النمل..



روبوتات رباعية الأرجل روبوتات رباعية الأرجل

عندما تواجه النملة التي تبحث عن الطعام فجوة واسعة جدًا بحيث لا تستطيع عبورها بمفردها فتشير إلى النمل الآخر لتشكيل جسر من أجسامهم المرتبطة؛ لتجتاز الفجوة وتحصل على الطعام.



تم نسخ مثل هذا السلوك الآن في روبوت صغير رباعي الأرجل؛ ما قد يؤدي يومًا ما لابتكار روبوتات بحث وإنقاذ أفضل.



تتمتع الروبوتات الرباعية ببعض المزايا مقارنة بنظيراتها ذات العجلات؛ منها: أنها تستطيع الصعود وتجاوز العقبات أثناء عبور التضاريس الوعرة؛ لذلك من المتصور أن “الأسراب” من هذه الروبوتات يمكن أن يتم استخدامها في تطبيقات مثل البحث عن ناجين في مواقع الكوارث.

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لكن تلك الروبوتات ذات الأرجل تواجه تحديات مثل: الصدوع العميقة أو العوائق شديدة الانحدار بحيث لا يمكنها تسلقها؛ لذا أنشأت البروفيسورة ياسمين أوزكان أيدين؛ الأستاذ المساعد بجامعة نوتردام، مجموعة من الروبوتات رباعية الأرجل المطبوعة بطباعة ثلاثية الأبعاد والتي يمكنها العمل معًا لتجاوز مثل هذه التحديات.يبلغ طول كل واحد من تلك الروبوتات من 15 إلى 20 سم (6 إلى 8 بوصات)، ويتضمن بطارية ليثيوم بوليمر، ومعالج دقيق، ومستشعر إضاءة أمامي، بالإضافة إلى مستشعر لمس مغناطيسي في الأمام وآخر في الخلف.وعندما يواجه الروبوت مشكلة في التحرك فإنه يرسل لاسلكيًا إشارة إلى الروبوتات الأخرى الموجودة في جواره والتي بمجرد وصولهم يستخدمون مستشعرات اللمس المغناطيسية الخاصة بهم لتحديد اتجاههم بالنسبة لبعضهم البعض، وربط أجسادهم معًا في سلسلة؛ وبهذه الطريقة يمكنهم تشكيل جسر عبور الفجوات أو قطار لتسلق العوائق، بالإضافة إلى أنه يمكنهم العمل معًا لحمل أشياء كبيرة جدًا أو ثقيلة للغاية؛ بحيث يتعذر على الروبوت الفردي إدارتها.وتعمل ياسمين أوزكان أيدين على تحسين الحساسية والقدرات التعاونية وطاقة البطارية لنظام روبوتات سربها. وإلى جانب استخدامهم في عمليات البحث والإنقاذ، فقد يتم استخدامهم كذلك في تطبيقات مثل: استكشاف الفضاء، أو المراقبة البيئية، أو دراسة الديناميكيات الجماعية للحشرات مثل النمل والنمل الأبيض.