جوجل: الصين تستهدف حسابات Gmail الحكومية الأمريكية

حذرت مجموعة تحليل التهديدات (TAG) من Google؛ مستخدمي Gmail، من أن APT31 (المعروف أيضًا باسم Judgement Panda وZirconium) كان يسعى وراء معلوماتهم الحساسة، وأن هجمات التصيد تم حظرها بنجاح في خدمات البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
وقال شين هنتلي؛ مدير مجموعة تحليل التهديدات في Google: “في فبراير اكتشفنا حملة تصيد APT31 تستهدف مستخدمي Gmail البارزين المرتبطين بالحكومة الأمريكية”.
علاقتها بأوكرانيا
وأضاف هنتلي: “خلال الأسبوعين الماضيين لاحظت مجموعة TAG نشاطًا من مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال التهديد والتي نراقبها بانتظام ونعرفها جيدًا لتطبيق القانون، بما في ذلك FancyBear وGhostwriter”.
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