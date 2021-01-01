جوجل: الصين تستهدف حسابات Gmail الحكومية الأمريكية

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صورة الخبر: Gmail
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حذرت مجموعة تحليل التهديدات (TAG) من Google؛ مستخدمي Gmail، من أن APT31 (المعروف أيضًا باسم Judgement Panda وZirconium) كان يسعى وراء معلوماتهم الحساسة، وأن هجمات التصيد تم حظرها بنجاح في خدمات البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
وقال شين هنتلي؛ مدير مجموعة تحليل التهديدات في Google: “في فبراير اكتشفنا حملة تصيد APT31 تستهدف مستخدمي Gmail البارزين المرتبطين بالحكومة الأمريكية”.

علاقتها بأوكرانيا

وأضاف هنتلي: “خلال الأسبوعين الماضيين لاحظت مجموعة TAG نشاطًا من مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال التهديد والتي نراقبها بانتظام ونعرفها جيدًا لتطبيق القانون، بما في ذلك FancyBear وGhostwriter”.

وأشار إلى أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الهجمات لها علاقة بالوضع في أوكرانيا أم لا. ومنذ عام 2012 ترسل Google إشعارات إلى العملاء المتأثرين.

يذكر أن مهندس الأمن في Google TAG Ajax Bash أعلن عن أن الشركة أرسلت حوالي 50 ألفًا من هذه التنبيهات العام الماضي. ومن هذا العدد كان ما يقرب من الثلث (15000) مرتبطًا بـ APT28، وهي جهة تهديد يُزعم أن لها علاقات قوية بمديرية المخابرات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية (GRU).

في المرة الأخيرة التي تصدرت فيها APT31 عناوين الصحف تم رصدها وهي تستهدف المنظمات التي تتخذ من روسيا مقرًا لها بالتصيد الاحتيالي، وبعد ذلك ستوزع برامج ضارة لم يسبق لها مثيل.

المصدر: عالم التكنولوجيا

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