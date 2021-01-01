تعرف على أسباب تلف بطارية الكمبيوتر المحمول



بطارية الكمبيوتر بطارية الكمبيوتر

هناك نوعان رئيسيان من البطاريات المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة: ليثيوم أيون وليثيوم بوليمر.



وعلى الرغم من اختلافهما إلا أنهما يعملان بالطريقة نفسها، وهي توليد الطاقة من خلال حركة الإلكترونات.



بالنسبة لكلا النوعين من البطاريات، فإن ميزاتهما،فيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة كالتالي:

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-لا يوجد خطر من زيادة شحن البطارية إذا تركتها متصلة بالتيار الكهربي طوال الوقت.-بمجرد أن تصل إلى 100 في المائة ستتوقف عن الشحن ولن تبدأ مرة أخرى حتى ينخفض ??الجهد إلى ما دون مستوى معين.-يؤدي تفريغ البطارية بالكامل إلى إتلافها.-قد يؤدي السماح للبطارية بأن تصبح فارغة تمامًا لفترة طويلة إلى وضعها في حالة تفريغ عميق، وقد لا تتمكن من شحنها مرة أخرى.العوامل التي تتلف بطاريات الليثيومالبطاريات القائمة على الليثيوم أنها بطبيعتها غير مستقرة، وهناك عوامل عديدة تسبب تسريع تدهورها، وتشمل:دورات الشحن/ التفريغ: كل بطارية لها عدد محدود من المرات التي يمكن شحنها وتفريغها.مستوى الجهد: كلما ارتفع مستوى الشحن (يقاس بالفولت لكل خلية) قل عمر البطارية.ارتفاع في درجة الحرارة فوق 30 درجة مئوية: هذا يمكن أن يسبب أضرارًا لا يمكن إصلاحها.وأوضحت دراسة شاملة أجرتها جامعة Battery University أن مستويات الجهد ودرجات الحرارة المرتفعة تقصران من عمر البطارية.مستوى الشحن أو الجهدتُشحن بطاريات الليثيوم أيون إلى 4.20 فولت لكل خلية؛ أي ما يعادل 100 بالمائة من سعتها، وفي هذا المستوى ستتمتع البطارية بعمر افتراضي يصل إلى 300-500 دورة تفريغ.مستوى شحن البطاريةكل تخفيض 0.10 فولت/ خلية في الشحن يضاعف عدد دورات التفريغ حتى الوصول إلى المستوى الأمثل: 3.90 فولت/ خلية ، مع 2400-4000 دورة تفريغ.لسوء الحظ في هذا المستوى يتم شحن البطارية بنسبة 60 بالمائة فقط. سيكون وقت التشغيل أكثر بقليل من نصف بطارية مشحونة بالكامل.الحرارةتؤدي درجات الحرارة المرتفعة، المصنفة عادةً بأنها تزيد على 30 درجة مئوية، إلى تقصير عمر البطارية بغض النظر عن أي عوامل أخرى، مثلًا: مجرد ترك الكمبيوتر المحمول في سيارتك بعد ظهر الصيف فكرة سيئة.وعندما تجمع بين إجهاد درجات الحرارة المرتفعة وضغط الجهد العالي فإن التأثيرات تكون أسوأ.درجات حرارة البطاريةسيؤدي الاحتفاظ بالبطارية مشحونة بشكل دائم بنسبة 100 في المائة إلى تقصير عمرها ببطء، وعند تعريضها لدرجات حرارة عالية سيتم تقصير عمرها بشكل أسرع.هل يجب عليك إزالة البطارية؟هل يجب عليك إزالة البطارية تمامًا عند استخدام الكمبيوتر المحمول على طاقة التيار المتردد؟ من الواضح أن هذا غير ممكن في العدد المتزايد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحتوي على بطاريات محكمة الإغلاق.وتقول شركة Acer، على سبيل المثال، إنه لا يتعين عليك إزالة البطارية على طاقة التيار المتردد ، ولكن يجب إزالتها إذا كنت لن تستخدمها لعدة أيام. وعندما أنتجت Apple أجهزة كمبيوتر محمولة ببطاريات قابلة للإزالة نصحت بعدم إخراجها.إدارة طاقة الكمبيوتر المحمولكل ذلك يعود إلى إعداد إدارة الطاقة في الكمبيوتر المحمول. قد يقلل البعض من الطاقة في حالة عدم وجود بطارية ، تمامًا كما يفعل البعض عندما ينخفض ??مستوى البطارية.حافظ على توصيل الكمبيوتر المحمولتوصي شركة أبل بعدم ترك جهاز الكمبيوتر المحمول موصولًا بالتيار الكهربائي طوال الوقت. بدلًا من ذلك تقترحاستخدام طاقة البطارية في بعض الأيام، والاحتفاظ به متصلًا بالتيار الكهربائي في أيام أخرى.