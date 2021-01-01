90% من الأشخاص يفضلون الإيموجي على التحدث عن مشاعرهم.دراسات توضح

كشفت دراسة بريطانية، أن ما يقرب من تسعة من كل عشرة بريطانيين أكثر استخدام الرموز التعبيرية "الايموجى" للتعبير عن المشاعر من التحدث شخصيًا، حيث أظهر البحث إنهم يفضلون إرسال صورة أيضا على هاتف ذكي عندما شعروا بالحرج بدلاً من مناقشة مشاكلهم وجهاً لوجه.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبين من البحث أن 87% من العينة يجدون أنه من الأسهل إظهار المشاعر بوسائل بصرية مثل الرموز التعبيرية والميمات.
ووجد الاستطلاع الذي شمل 3000 بريطاني أن 81% يستخدمون صور GIF للتعبير عن المشاعر بشكل منتظم.
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