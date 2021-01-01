90% من الأشخاص يفضلون الإيموجي على التحدث عن مشاعرهم.دراسات توضح

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت دراسة بريطانية، أن ما يقرب من تسعة من كل عشرة بريطانيين أكثر استخدام الرموز التعبيرية "الايموجى" للتعبير عن المشاعر من التحدث شخصيًا، حيث أظهر البحث إنهم يفضلون إرسال صورة أيضا على هاتف ذكي عندما شعروا بالحرج بدلاً من مناقشة مشاكلهم وجهاً لوجه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبين من البحث أن 87% من العينة يجدون أنه من الأسهل إظهار المشاعر بوسائل بصرية مثل الرموز التعبيرية والميمات.

ووجد الاستطلاع الذي شمل 3000 بريطاني أن 81% يستخدمون صور GIF للتعبير عن المشاعر بشكل منتظم.

قال الخبير الرقمي البروفيسور فيفيان إيفانز، إن الهواتف الذكية قد غيرت التفاعلات البشرية "بشكل لا يقاس"، مضيفًا: "يمكن الآن نقل العواطف والمشاعر على الفور إلى الآخرين في صورة واحدة قوية."

وأضاف البروفيسور إيفانز: "منذ ظهور الهاتف الذكي، تغيرت الاتصالات البشرية فإن الصور المتحركة والميمات والرموز التعبيرية هي" لغة الإنترنت، وأصبحت حجر الأساس للثقافة الشعبية، مما أدى إلى تغيير جذري في كيفية تواصلنا مع الناس على أساس يومي."

كما أنه مع تداول أكثر من 10 مليار صورة متحركة وأكثر من مليوني صورة يوميًا، يرسل البريطانيون في المتوسط، أربع صور متحركة يوميًا، وتكون السعادة والحب أكثر المشاعر التي يحاولون التعبير عنها.

المصدر: السلطة

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