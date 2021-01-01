إطلاق هاتف 5G من الفئة المتوسطة من سامسونغ

تتحضر سامسونغ لإطلاق هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر مقبول سيكون من بين أبرز الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات 5G هذا العام.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Galaxy M53 5G التجاري، وسيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (162.6/77.5/8.5) ملم.
وسيعمل الجهاز على الأغلب بمعالج PERFORMANCEQualcomm Snapdragon 730، أو معالج Dimensity 900 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.
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