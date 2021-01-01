تعرف على مواصفات آبل iPhone SE 2022



iPhone SE 2022 iPhone SE 2022

أطلقت أبل مؤخرا هاتفها iPhone SE 2022 خلال حدث عبر الإنترنت، حيث أن الجهاز هو هاتف 5G الذكي الأقل تكلفة من أبل، ويأتي أيفون مزودًا بمجموعة شرائح جديدة وعمر بطارية أطول وتحسينات في الكاميرا.



وخلال الحدث الخاص "Peek Performance" ، أعلنت شركة أبل عن جميع ميزات الهاتف الذكي تقريبًا ولكنها لم تذكر أن iPhone SE 3 يتميز أيضًا بمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي.



فوفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، كشف المطور Moritz Sternemann أن الجيل الثالث من iPhone SE 2022 يتميز بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت.

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وللمقارنة فإن الجيل الثاني من iPhone SE الذي تم إطلاقه في عام 2020 يحتوي على 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وقد قام المطور بتحصيل التفاصيل حول ذاكرة الوصول العشوائي من السلاسل داخل تحديث Xcode 13.3 Release Candidate الذي تم طرحه من قبل الشركة بعد حدثها الخاص.وبالنسبة لأولئك غير المدركين ، كشفت سلاسل مماثلة في Xcode عن تفاصيل ذاكرة الوصول العشوائي لأجهزة iPhone و iPad التي تم إطلاقها في السنوات القليلة الماضية، وستساعد ذاكرة الوصول العشوائي المتزايدة ومجموعة شرائح A15 الإلكترونية الأحدث مع اتصال 5G الهاتف الذكي على تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة بسهولة، ويعمل الجيل الثاني من iPhone SE على شرائح A13 Bionic مع اتصال 4G.مواصفات أبل iPhone SE 2022يتميز أبل iPhone SE 2022 بشاشة 4.7 بوصة ، مثل طراز 2020. تحت الغطاء ، يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A15 Bionic ، وهو نفس الشيء الذي يعمل على سلسلة iPhone 13، وسيتوفر الجهاز بنماذج 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت. وهو يدعم اتصال 5 جيجاهرتز دون 6 جيجاهرتزوعندما يتعلق الأمر بالكاميرا ، يحتفظ iPhone SE بنفس الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 7 ميجابكسل. ومع ذلك ، فإن الهاتف يكتسب بعض التحسينات في التصوير الفوتوغرافي المستند إلى البرامج ، وذلك بفضل معالج A15 Bionic.ويحافظ طراز 2022 من iPhone SE على تصنيف IP67 لمقاومة الماء ، مثل طراز 2020، سيكون متاحًا في ثلاثة خيارات ألوان - Starlight و Moonlight و Product Red.