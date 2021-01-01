فيديو تشويقى لبي إم دبليو M3 تورينج في فيديو مميز

آخر الأخبارأخبار السيارات › فيديو تشويقى لبي إم دبليو M3 تورينج في فيديو مميز

صورة الخبر: بي إم دبليو M3
بي إم دبليو M3

أطلقت بي إم دبليو M فيديو دعائي لمجموعة جديدة من السيارات تحت اسم ICONIC PACK، والذي اختتمته بالتشويق لسيارة M3 تورينج القادمة.

لا تقدم الشركة أي معلومات حول السيارة التي ستقدم “مهارات مكتسبة من مركبات M الأخرى كما لم يسبق لها مثيل من قبل” كما يقول الإعلان التشويقية، وقد نضطر للانتظار بعض الوقت قبل وصول السيارة رسمياً.

تتميز سيارات من عائلة M3 وM4 بألوانها وملصقاتها، ولكنها تحافظ على المحركات التي نجدها في فئات Competition.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو تشويقى لبي إم دبليو M3 تورينج في فيديو مميز

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24942

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager