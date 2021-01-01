فيديو تشويقى لبي إم دبليو M3 تورينج في فيديو مميز



بي إم دبليو M3 بي إم دبليو M3

أطلقت بي إم دبليو M فيديو دعائي لمجموعة جديدة من السيارات تحت اسم ICONIC PACK، والذي اختتمته بالتشويق لسيارة M3 تورينج القادمة.



لا تقدم الشركة أي معلومات حول السيارة التي ستقدم “مهارات مكتسبة من مركبات M الأخرى كما لم يسبق لها مثيل من قبل” كما يقول الإعلان التشويقية، وقد نضطر للانتظار بعض الوقت قبل وصول السيارة رسمياً.



تتميز سيارات من عائلة M3 وM4 بألوانها وملصقاتها، ولكنها تحافظ على المحركات التي نجدها في فئات Competition.