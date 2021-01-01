Vision Gran Turismo Roadster المذهلة من جاكوار



Vision Gran Turismo Roadster Vision Gran Turismo Roadster

بما أنها سيارة مصممة للعالم الافتراضي فقد أطلق مصممو جاكوار العانان لخيالهم، وخرجت Vision Gran Turismo Roadster بثلاث فئات مختلفة.



ستتوفر جاكوار Vision Gran Turismo Roadster في لعبة جران توريزمو 7 كسيارة سباق كهربائية بمقعد واحد، استوحيَ التصميم من سيارة جاكوار الكلاسيكية D-Type. وتميزت السيارة بجسم من الكربون فايبر وبمقدمة هجومية أنيقة تحمل مصابيح نهارية نحيلة ومصابيح أساسية دائرية. في أحد النسخ تحمل السيارة جناح خلفي ضخم مستمد من سيارة Type-D الحائزة على جائزة سباق التحمل لومان، بالطبع فإن التصميم الحديث “محسن ديناميكياً باستخدام أحدث برامج ديناميكيات الموائع لينشر الهواء بسرعة لتعزيز الاستقرار مع الحد الأدنى من السحب”.



يولد النظام الكهربائي قوة 1,006 حصان وعزم دوران 1,200 نيوتن-متر ما يتيح للسيارات التسارع من 0-100 كم/س في أقل من ثانيتين، والوصول لسرعة قصوى 322 كم/س. توفر السيارة توزيع وزن مثالي و”قيادة رائعة وتحكماً وخفة حركة”. يقول المصمم أوليفر كاتلفورد “بصفتي مصمم سيارات فإن كوني جزءً من الفريق الذي قدم ثلاث سيارات افتراضية لسلسلة جران توريزمو قد كان مشروع حلم” وأضاف “منذ الكشف عن Vision GT Coupe في عام 2019 و Vision GT SV في عام 2020 فقد أردنا تنظيم الطريقة المثلى لتقديم المجموعة الكاملة من السيارات الثلاث معاً، الكشف عن سيارة Roadster للعلبة جران توريزمو 7 كان الطريقة المثالية”.

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من المؤكد أن جاكوار Vision Gran Turismo Roadster هي سيارة رائعة التصميم والأداء في العالم الافتراضي، ومن المؤسف أن الشركة لا تنوي إنتاج أي سيارة مماثلة للعالم الحقيقي في الوقت الحالي.