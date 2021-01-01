تحفه مرسيدس الرياضية AMG GT 2023



AMG GT 2023 AMG GT 2023

تستعد مرسيدس للكشف عن الجيل الأحدث من سيارتها AMG GT 2023 والتي ظهرت بتصميم أكثر أناقة وإنسيابية بارزة وهي المنافسة الجريئة للسيارة Porsche 911.



تأتي AMG GT بمحرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر يمكنه أن ينتج أكثر من 600 حصان في طراز GT 63-badged ويمكنها التسارع من صفر إلى 62 ميل قي الساعة خلال 3.5 ثانية.



ومن المنتظر ظهورها رسميا للكشف عن موعد طرحها بالأسواق وإعلان بقية مواصفاتها وتجهيزاتها.