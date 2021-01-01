أخطاء شائعة في التعامل مع مفاتيح السيارة قد تتسبب في فقدانها..



مفاتيح السيارة مفاتيح السيارة

عند فقد مفتاح سيارتك توجه مباشرة لمركز الخدمة التابعة له سيارتك لتغيير طقم الكواليين أو تغيير شفرة المفتاح الإليكترونية.



وكذلك الأمرعند شراءك لسيارة مستعملة خوفا من أن يكون البائع محتفظ بنسخة إضافية أخرى يستخدمها لسرقة السيارة.



لا تغلق مفتاح تشغيل محرك السيارة أثناء القيادة، أو عند نزول المنحدرات، لأن نظام السيرفو الذي يعطي قوة مضاعفة للفرامل تساعدك على إيقاف السيارة، وكذلك نظام الباورستيرنج الذي يساعدك على التحكم بسهولة في عجلة توجيه السيارة مرتبطان بدوران المحرك وعند توقف المحرك يتوقف عمل هذه الأجهزة عن العمل ويمكن أن تسبب لك حوادث.