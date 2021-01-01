طريقه استيراد سيارة مستعملة من الخارج أنت لست المالك الأول لها؟

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كشف أسامه سامي الخبير الجمركي إنه في حال شراء سيارة مستعملة من أحد الأشخاص المقيمين بالخارج يتم استيرادها باسم المالك الأول لها، ويقوم صاحب السيارة بعمل توكيل بالسفارة لانهاء إجراءات الإفراج عن السيارة من الجمارك ودفع الرسوم المستحقه عليها ثم يتم عمل عقد ودي بين المالك الأول للسيارة والمالك الثاني.



موضحا بان يشترط عند استيراد سيارة من الخارج مستعمله ان يكون هو المالك الأول لها ولا يجوز مطلقا تجاوز هذا الشرط.