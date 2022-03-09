ارتفاع طن الحديد 3 آلاف جنيه منذ بداية العام الحالي

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السبب الرئيسى لارتفاع أسعار الأسمنت تخفيض الطاقة الإنتاجية للشركات، بعد أن تقدمت بطلب لجهاز حماية المنافسة لتخفيض الانتاج بنسبة 25%، بدعوى عدم وجود طلب على الأسمنت فى الوقت الحالي.
وأشار إلى أن جميع مدخلات الإنتاج بصناعة الأسمنت تعتبر محلية، ولذلك لا علاقة بالأزمة الروسية الأوكرانية بارتفاع الأسعار.. ولكن بسبب خفض الإنتاج حدثت أزمة كبيرة بالأسواق، وارتفع سعر الطن للمستهلك من 850 جنيها إلى 1400 جنيه.
وأضاف أنه لخفض الأسعار يجب زيادة الإنتاج وتوفير السلعة بالأسواق، وقد تمت مخاطبة جهاز حماية المستهلك أكثر من مرة لإلغاء هذا القرار، وإلزام الشركات للعمل بكامل طاقتها، فهناك زيادة ملحوظة فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وارتفع استهلاك الأسمنت خلال هذه الفترة بالمقارنة بالأعوام السابقة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!