«انخفاض».. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 12 مارس 2022 و«التوقعات» (فى انتظار قرار أمريكي)



اسعار الذهب اسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب عالميًا وفى مصر بالتبعية، مساء أمس الجمعة قبل العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية، وهذه المرة ليس بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وانما انتظارًا لقرار أمريكي.



وختم سعر الذهب عالميًا هذا الأسبوع علي مستوي أقل من 2000 دولار، رغم ارتفاعها خلال تعاملات يوم الثلاثاء من الأسبوع لتصل إلي قرابة 2079 دولار للمعاملات الآجلة.



ورغم انخفاض سعر الذهب العالمي أمس الجمعة 11 مارس 2022، فى ختام تعاملات الأسبوع بنسبة 0.41% للمعاملات الآجلة، و0.42 للتعامل المباشر إلا أن تلك الأسعار مازالت أعلي من ختام تعاملات يوم الجمعة الأسبق الموافق 4 مارس 2022.

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وسجل الإرتفاع فى سعر الذهب عالميًا للمعاملات الآجلة خلال التعاملات أمس زيادة تصل إلي حوالي 17.95 دولار عن الجمعة الأسبق، وهي محصلة الفرق بين تعاملات الجمعتين 4 مارس و11 مارس 2022.ووصلت معدلات التضخم فى أمريكا عن شهر فبراير إلي مستوي له منذ 40 عامًا، وهو ما أثار التكهنات بقيام مجلس الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلي رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، إلا أن كل ما يمكن قوله عن التضخم يمكن أن تعصف به أخبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا فى لحظة.تذبذت أسعار الذهب Gold Prices فى مصر أمس الجمعة بسبب تقلبات الأسعار العالمية بسبب أخبار الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات والمفاوضات، وأيضًا أخبار التضخم والفائدة فى أمريكا.وتستعرض المصري اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر للأنواع عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 وكذلك سعر الجنيه الذهب كما يلي:سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبتوصل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 1000 جنيهًا.وينتشر الذهب عيار 24 بصورة أكبر فى دول الخليج.سعر الذهب عيار 21 فى مصرسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر 875 جنيهًا.ويعتبر نوع الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارًا فى مصر على الإطلاق.سعر الذهب اليوم عيار 18 فى مصرسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 فى مصر 750 جنيهًا.ويعتبر الذهب عيار 18عيار 18 هو ثاني أنواع الذهب انتشارًا بعد عيار 21 وينتشر بشكل أكبر فى محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية.سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر عيار 21 زنة 8 جرامات 6996 جنيهًا.توقعات أسعار الذهب فى مصر اليوم وغدًابدأت أسعار الذهب السائدة فى مصر بصفة عامة تفقد استقرارها النسبي يومي السبت والأحد منك كل أسبوع موعد عطلة البورصات العالمية الأسبوعية.وأصبحت أخبار الحرب فى أوكرانيا والعقوبات والمفاوضات تعصف بأي استقرار محلي فى مصر بالنسبة للذهب، وأصبحت تلك الأخبار تتحكم فى أسعار الذهب بصفة آكبر من آخر سعر استقرت عليه فى ختام تعاملات الجمعة كما جرت العادة.وخلال الأسابيع الماضية يمكن القول أن أسعار الذهب تتحرك فى مدي يبلغ نحو 6 جنيهًا صعودًا وهبوطًا عن آخر أسعار فى ختام تعاملات الجمعة.ويتلاحظ أن أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية غالبًا تكون أقرب إلي الارتفاع خلال يومي السبت والأحد عن السعر السائد فى ختام تعاملات الجمعة بفعل الأخبار السيئة عن الحرب.توقعات سعر جرام الذهب عيار 24 فى مصر اليوم وغدًايُتوقع مالم تجد أخبار جوهرية بخصوص الحرب بين روسيا وأوكرانيا أن تتحرك أسعار الذهب اليوم وغدًا فى مصر عيار 24 بين 994 و1006 جنيهًا، وهو يعادل تحرك فى مدي 6 جنيهات عن سعر الذهب Gold الحالي.توقعات سعر الذهب فى مصر عيار 21 اليوم وغدًايُتوقع أن تكون أسعار الذهب اليوم وغدًا للنوع عيار 21 فى مصر بين 870 و882 جنيهًا، وتتحرك الأسعار فى مدي 6 جنيهات ارتفاعًا وانخفاضًا عن أسعار الذهب حاليًا.توقعات سعر جرام الذهب عيار 18 فى مصر اليوم وغدًايُتوقع أن تكون أسعار الذهب عيار 18 فى مصر اليوم وغدًا تتراوح بين 745 و757 جنيهًا، وتتحرك الأسعار فى مدي 12جنيهًا ارتفاعًا وانخفاضًا عن السعر السائد حاليًا.عاد للارتفاع .. أسعار الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الجمعة 11 مارس 2022بـ«انخفاض 9 جنيهات».. أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 مارس 2022 في مصرمفاجأة فى توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا الجمعة 11 مارس 2022أسعار الذهب عالميًا فى ختام تعاملات الجمعة 11 مارس 2022ارتفعت أسعار الذهب عالميًا أمس الجمعة 11 مارس 2022 عن الأسعار السائدة فى ختام يوم عمل الجمعة 4 مارس 2022 بنحو 18 دولار لكل من المعاملات الفورية والآجلة.وسجل سعر عقود الذهب الآجلة فى ختام تعاملات أمس الجمعة 1992.25 دولار، مقابل 1974.30 دولار فى ختام يوم عمل الجمعة 4 مارس الماضي، بارتفاع قدره 17.95 دولار.وكان أعلي سعر سجله سعر تعاملات الذهب الآجل خلال تعاملات أمس الجمعة هو يزيد عن ألفي دولار ويبلغ 2004 دولار.وختم سعر عقود الذهب المباشرة أمس الجمعة على 1988.5 مقال 1970.64 دولار إلي 1889.28 دولار فى ختام يوم عمل الجمعة 4 مارس الماضي، بارتفاع قدره 17.91 دولار.وكان أعلي سعر سجله سعر تعاملات الذهب المباشر خلال تعاملات أمس الجمعة هو أقل من 2000 دولار وهو 1999.09 دولار.أخبار الحرب والتضخم تشغل العالم وتؤثر على أسعار السلع والطاقةقال مسؤول فى وزارة الدفاع الروسية إنه يمكن للمواطنين الأوكران استخدام الممرات الإنسانية فى 5 مدن أوكرانية رئيسية وهي كييف وماريوبول وسومي وخاركيف وتشرنيهيف، وأدي هذا الإعلان إلي التهدئة من ارتفاعات الذهب.وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام العملات الست الأخري مع الإعلان معدلات التضخم فى فبراير، ولكن مع توقع اتخاذ الفيدرالي الأمريكي سياسة أكثر تشددًا.وتتأثر أسعار النفط العالمية أيضًا مؤخرًا بأخبار الحرب ولكن بنسبة تأثير أقل من التأثير علة أسعار الذهب عالميًا.وجدد الإعلان الروسي عن وجود تقدم ايجابي فى المفاوضات مع أوكرانيا الأمل فى إنهاء الحرب، وأدي ذلك إلي أن التعاملات مؤخرًا غالبًا تحت مستوي 2000 دولار.وقال فاسيلي بينيزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، إن روسيا لديها أدلة على وجود شبكة من 30 مركزًا بيولوجيا في أوكرانيا بها مواد سامة وخطيرة، وأن أوكرانيا أجرت اختبارات بيولوجية باستخدام الطيور المهاجرة لنقل الأمراض للبشر.وقال مسؤول غربي لوكالة رويترز إن روسيا ربما تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا فى هجوم مختلق لتبرر غزوها لأوكرانيا بأثر.وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ارتفاع أسعار الغذاء والأعلاف عالميًا بنسبة تتراوح بين 8 و20% بسبب الحرب الدائرة فى أوكرانيا، مشيرة إلي أن ذلك سيرفع عدد المصابين بسوء التغذية في العالم.وأوضحت المنظمة إن روسيا وأوكرانيا تصدران معًا ثلث صادرات الحبوب فى العالم، وأن روسيا هي أكبر مُصدِّر للقمح وأوكرانيا فى المركز الخامس عالميًا.وأعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، أن خسائر بلادها فى الحرب حتى الآن وصلت 119 مليار دولار.