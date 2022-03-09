تفاصيل أول مشروع إنتاج هيدروجين أخضر بـ5 مليارات دولار بالعين السخنة

يومًا بعد يوم تقترب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تحقيق حلم توطين إنتاج الطاقة النظيفة في مصر والمنطقة، وذلك بعد توقيع المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية مذكرة تفاهم مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، مع شركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، فما هى تفاصيل هذا التوقيع؟
س. ما هي آخر تفاصيل إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية؟
ج. شهد البروتوكول توضيح تفاصيل مشروع شركة ستاتك النرويجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومراحل تنفيذ المشروع والأطراف المعنية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2025.
س. كم تبلغ حجم الاستثمار المخطط لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في قناة السويس؟
ج. تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع الذي تم توقيع مذكرة التفاهم بشأنه، نحو 5 مليارات دولار، وسيتم تنفيذه على مرحلتين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!