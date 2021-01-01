سعر و مواصفات هاتف Samsung Galaxy F23



Samsung Galaxy F23 Samsung Galaxy F23

الهاتف Samsung Galaxy F23، أصبح رسميا الآن، حيث أعلنت عنه، شركة سامسونج، في الهند، بسعر منخفض للغاية، يجعله أحد أرخص، الهواتف التي تدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، حيث يتوفر بسعر، لا يتخطى، 225 دولارا، وبمواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، معالج Snapdragon 750G، ومستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى، شاشة بمعدل تحديث عال، وما يصل إلى، 128 جيجا بايت، قابلين للزيادة، ومواصفات أخرى جيدة للغاية، ستجدونها بالكامل، في هذا المقال، حيث سأعرض عليكم، سعر ومواصفات الهاتف جالاكسي إف 23.



مواصفات هاتف Samsung Galaxy F23

شاشة هذا الهاتف، تأتي بتصميم النوتش القديم، ومن نوع، IPS LCD، بحجم 6.6 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2408×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبزجاج حماية، من فئة، Gorilla Glass 5، والكاميرا الأمامية، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أما الكاميرات الخلفية، فالهاتف Samsung Galaxy F23، يضم 3 كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، تدعم تسجيل فيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية HDR، وpanorama.



معالج تشغيل، الهاتف Samsung Galaxy F23، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 750G 5G، ومصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، كما أنه، يتكون من، نواتين Kryo 570، بسرعة 2.2 جيجا هرت، و6 أنوية Kryo 570، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، ويعتمد على، وحدة معالجة رسوميات GPU، من فئة، Adreno 619، وهذا الهاتف الجديد، يعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، One UI 4.1، ويتوفر بإصدارين على، مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال بطاقة، microSD، التي تستخدم، فتحة مخصصة، بجانب شرائح الاتصال.

قد يعجبك أيضا...

بطارية الهاتف الجديد، من سامسونج، غير قابلة للإزالة، وتأتي من نوع، ليثيوم بوليمر، وبسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط، كما يتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف جالاكسي إف 23، يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، على الجانب.مميزات الهاتفيدعم تركيب، شريحتي اتصال 5G، من نوع، Nano-SIM، وبطاقة ذاكرة خارجية، microSD، في نفس الوقت.معدل تحديث الشاشة، قوي للغاية، في هذه الفئة السعرية، وجودتها مرتفعة، مقارنة بحجمها الكبير، كما أن الإطارات، الموجودة حول الشاشة، نحيفة للغاية.البطارية ضخمة، وتعد بفترة استخدام، تتخطى اليوم الواحد، من الاستخدام المتقطع، أو 8 ساعات، من الاستخدام المتواصل، في تشغيل الألعاب، ويتم شحنها بالكامل، في أقل من، 70 دقيقة، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 25 واط.Samsung Galaxy F23، حجمه خفيف، مما يسهل، حمله واستخدامه، بيد واحدة، وسمكه نحيف، وبروز الكاميرات الخلفية، ليس ظاهرا، مثل معظم المنافسين.مستشعر الكاميرا الرئيسية، ممتاز جدا وحديث، ويدعم خصائص مميزة، لالتقاط صور، عالية الجودة.يعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، ويعمل بواجهة المستخدم، الأحدث من سامسونج.يدعم مكبرات الصوت، والراديو FM، ويدعم أيضا، خاصية NFC.يدعم مستشعر القرب الافتراضي، مع دعم، مستشعرات التسارع، والدوران، والبوصلة.عيوب هاتف جالاكسي إف 23المعالج قديم نسبيا، ولكنه ما زال مقبولا، ويقدم الأداء، المنتظر منه، في هذه الفئة السعرية.جودة تصوير الفيديوهات، من خلال الكاميرات الخلفية، ضعيفة وأقل من المطلوب.دقة الكاميرا الأمامية، ضعيفة جدا، ولكن جودة تصوير الفيديوهات، تصل إلى، 1080 بكسل، مثل الكاميرات الخلفية.الذاكرة العشوائية، لا تتناسب، مع باقي، مواصفات الهاتف، Samsung Galaxy F23، ولكن يمكن زيادتها، حتى 9 جيجا رام، بالاعتماد على، ميزة Ram Plus، المدمجة في، أحدث واجهة المستخدم، من سامسونج.يفتقر إلى، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويفتقر أيضا، إلى الشاحن، في صندوق البيع بالتجزئة، مما يجعله، أول هاتف، غير رائد، من Samsung، يتم شحنه بدون شاحن، وهذا يعني أنك، ستحتاج إلى، شراء الشاحن بشكل منفصل.سعر الهاتف Samsung Galaxy F23يبدأ سعر الهاتف، Samsung Galaxy F23، من 210 دولارات أمريكية، للإصدار الذي يضم، 4 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى، 225 دولارا، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.