مواصفات و سعر الجهاز اللوحي iPad Air 2022



iPad Air 2022 iPad Air 2022

خلال مؤتمر الإعلان، عن الهاتف، iPhone SE 2022، أعلنت شركة أبل أيضا، عن الجهاز اللوحي، iPad Air 2022، ليستكمل مسيرة النجاح، التي بدأها، جهاز iPad Air 2019، حيث يأتي مع، مواصفات أفضل، تتمثل في، معالج M1، الذي تم تصنيعه، بواسطة الشركة الأمريكية، وكاميرا خلفية مميزة، ودعم القلم المغناطيسي، ودعم تركيب شريحة اتصال 5G، بالإضافة إلى، شاشة كبيرة، بجودة عالية، وبخصوص السعر، فهو متقارب، مع سعر الإصدار، الذي وصل، في عام 2019، ويبدأ من، 599 دولارا أمريكيا، وهذا يعتبر، سعرا رخيصا جدا، مقارنة بجهاز لوحي، من Apple، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الجهاز اللوحي iPad Air 2022.



مواصفات آيباد إير 2022

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت أبل عن، جهازها اللوحي الجديد، يوم 8 مارس، وأكدت ، أنه سيتوفر للشراء، في 29 دولة، يوم 18 مارس.



الشبكة: جهاز iPad Air 2022، يتوفر بأكثر من إصدار، إصدار يدعم، اتصال Wi-Fi فقط، وإصدار يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، ويسمح بتركيب، شريحة اتصال واحدة، من فئة، Nano-SIM، أو eSIM، وهناك إصدار ثالث، يدعم 5G، وWi-Fi.

قد يعجبك أيضا...

الشاشة: تم تصميم، هذا الجهاز اللوحي، حول شاشة، Liquid Retina IPS LCD، بحجم 10.9 بوصة، وبدقة 2360×1640 بكسل، ويوجد عليها، زجاج حماية، مقاوم للخدش، وتدعم التدرج اللوني الواسع، وسطوع يبلغ، 500 شمعة، في البوصة.الكاميرا الأمامية: iPad Air 2022، يحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية.الكاميرا الخلفية: كما أن، هذا الجهاز اللوحي، الجديد من أبل، يحتوي على، كاميرا خلفية، بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 24، و25، و30، و60 إطارا، في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل، بمعدل حتى 240 إطارا، في الثانية، والكاميرا الخلفية، تدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.المعالج: يتم تشغيل، جهاز آيباد إير 2022، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Apple M1، وبوحدة معالجة رسوميات، ذات 8 أنوية، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.نظام التشغيل: الجهاز اللوحي، iPad Air 2022، يعمل بنظام، iPadOS 15.4، الأحدث من الشركة.البطارية: بطارية هذا الجهاز، ليثيوم آيون، وتأتي بقوة، 28.6 واط، لا تدعم، الشحن السريع، ولكن يتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 3.1 Gen2، الذي يعتبر أسرع، بمرتين من، منفذ الشحن، الموجود في الجيل السابق، من iPad Air، والذي يدعم، نقل بيانات، بسرعة تصل إلى، 10 جيجا بت، في الثانية.مميزات الجهاز اللوحي iPad Air 2022جودة الشاشة، جيدة للغاية، مقارنة بحجمها الكبير، ويوجد عليها، زجاج حماية، لمقاومة الصدمات، والخدوش، وتدعم True Tone.الكاميرا الأمامية، رائعة وتدعم العديد، من مميزات التصوير، بما في ذلك، ميزة Center Stage، والتي تعمل على، تحريك المستشعر، أثناء مكالمات الفيديو، لإبقائك مرئيا، أثناء التنقل، وتعمل أيضا، على تصغير الشاشة بسلاسة، عندما ينضم، أعضاء جدد، إلى المكالمة،المعالج ممتاز للغاية، ويسمح لجهاز iPad Air 2022، بتوفير أداء، مماثل للجهاز اللوحي الرائد، iPad Pro 2021.يدعم ميزة، Universal Control، التي ستتيح لك، إمكانية استخدام ماوس واحد، ولوحة مفاتيح واحدة، للتحكم في، العديد من، أجهزة Mac، وiPad، بطريقة سلسة، دون الحاجة إلى إعداد، وبذلك فإنك، ستتمكن من، سحب وإسقاط المحتوى، بين الأجهزة المختلفة، كما لو كنت، تستخدم جهازا واحدا.على الرغم من، أن دقة الكاميرا الخلفية، ليست فائقة، إلا أن، جودة تصوير الفيديوهات، والخصائص التي تدعمها، ممتازة للغاية، وتتشابه مع، الأجهزة اللوحية الرائدة، حيث تدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 60 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 240 إطارا، في الثانية.يدعم مكبرات صوت ستريو، ذات مناظر طبيعية، ويدعم أيضا، المساعد الصوتي Siri.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، Touch ID، مدمجا في زر التشغيل، الموجود على الجانب، ويدعم أيضا، مستشعر التسارع، والدوران، والبوصلة، والبارومتر.يدعم الجيل الثاني، من القلم المغناطيسي، Apple Pencil، الذي يتم شراؤه، بشكل منفصل، عن الجهاز، وسعره يبلغ، 129 دولارا، وiPad Air 2022، يدعم أيضا، تركيب لوحة مفاتيح، Magic Keyboard، الذي يتم شراؤه، بسعر 299 دولارا، أو ولوحة المفاتيح الذكية، التي يبلغ سعرها، 179 دولارا.وزنه خفيف جدا، مما يسهل عليك، حمله خارج المنزل، كما أن، تصميمه حديث، والظهر مصنوع، من الألومنيوم، والقصدير، المعاد تدويرهما، بنسبة 100%.iPad Air 2022، يعتبر من، أرخص الأجهزة اللوحية، التي تدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، وسعره رخيص جدا، مقارنة بالأجهزة التي، تدعم 4G فقط.عيوب الهاتفمعدل تحديث الشاشة، ضعيف جدا، مقارنة بالمنافسين، حيث يبلغ 60 هرتز، وكنا نطمح أن، يبلغ 90 هرتز، على الأقل.لا يدعم، تركيب كارت ميموري، MicroSD، ولكن هذا طبيعي، نظرا لوجود، أكثر من إصدار تخزين، والإصدار الأعلى، يضم ذاكرة داخلية، تصل إلى، 256 جيجا بايت.لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.الكاميرا الأمامية، والخلفية، لا تدعم، المثبت البصري OIS، ولا تدعم، التصوير بخاصية panorama.سعر الجهاز اللوحي iPad Air 2022سعر الجهاز اللوحي iPad Air 2022، يبدأ من، 599 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي، يدعم Wi-Fi فقط، ويضم 64 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 4 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية.ويبلغ حوالي، 749 دولارا، للإصدار الذي يدعم، اتصال Wi-Fi، و5G معا، ويضم 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.