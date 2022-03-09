استقرار ملحوظ مع توافر المعروض .أسعار الخضار فى الأسواق..

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة، عن استقرار ملحوظ فى الأسعار اليوم وبلغ سعر الطماطم 2.25 إلى 4 جنيهات للجملة فى سوق العبور، والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات، والبصل 1.5 إلى 2.75 جنيه، والكوسة 3 إلى 5 جنيهات.
وبحسب موقع سوق العبور، سجل الجزر 3.25 جنيه، والباذنجان البلدى 5 إلى 8.5 جنيه، والباذنجان الرومى 5 إلى 7.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومى 8 إلى 11 جنيها، والفلفل الصوب 7 جنيهات، والفلفل الحامى 8 لـ 12 جنيها، والفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها.
الملوخية 4 إلى 6 جنيهات والخيار 5 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدى 4 إلى 5.5 جنيه، البسلة 4 إلى 7 جنيهات والسبانج 4 إلى 6 جنيهات، والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات، البطاطا 1.5 إلى 3.5 جنيهات، الثوم 4 إلى 7 جنيهات فى الجملة.
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