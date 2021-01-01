ألعاب الفيديو الأكثر رواجًا في عام 2022.عالم افتراضي وتكنولوجيا سحابية…



عالم افتراضي عالم افتراضي

تطورت ألعاب الفيديو عن الشكل البدائي الذي عاصره معظمنا، واليوم اعتاد اللاعبون على استكشاف عوالم ثلاثية الأبعاد واقعية والتفاعل مع مئات أو آلاف اللاعبين الآخرين في الوقت الفعلي للعبة.



وتعد البنية التحتية التي وضعها مطورو الألعاب لتمكين تطوير هذا المجال مبنية على بعض من أحدث التقنيات، من أجهزة الكمبيوتر فائقة القوة إلى شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة والشبكات السحابية.



وهنا نلقي نظرة على الاتجاهات الأكثر إثارة والأكثر أهمية التي تؤثر على عالم الألعاب خلال الاثني عشر شهرًا القادمة:

قد يعجبك أيضا...

الألعاب السحابيةتقدم الشركات عمالقة مجال ألعاب الفيديو الآن الألعاب من خلال خدمات الاشتراك السحابية. وفي ظل هذا النموذج، لا يحتاج اللاعبون لشراء وترقية الأجهزة باهظة الثمن والتي تستهلك طاقة أعلى بشكل مستمر والاحتفاظ بها في منازلهم. كل ما يلزم هو جهاز تلفزيون ذكي وجهاز بث خفيف الوزن مثل “كروم كاست” أو “فاير تي في”. كل شيء يحدث في مركز البيانات السحابي، ويتم عرض الألعاب في المنازل على شكل فيديو يتم بثه بشكل مستمر.الواقع الافتراضيشهدت السنوات الخمس الماضية، على وجه الخصوص، نموًا تدريجيًا في الإقبال على ألعاب الواقع الافتراضي والتي أصبحت متاحة من خلال تقنيات سماعات الرأس. وبفضل انخفاض أسعار الأجهزة، أصبحت سماعات الرأس مثل “ميتا كويست 2” ميسورة التكلفة. ويمكن الاستفادة من هذه الأجهزة إما من قدرتها على العمل كأجهزة قائمة بذاتها أو من قدرتها على الاتصال بجهاز كمبيوتر والعيش في تجربة لعبة بتقنية واقع افتراضي غنية.ميتافيرستدخل شركة “ميتا” الآن عالم الميتافيرس وأعلنت عن خطط لإنشاء عوالم يستطيع الأشخاص من خلالها اللعب وممارسة حياتهم في جميع المجالات. ومن المتوقع هذا العام أن تتوسع فكرة هذه العوالم داخل اللعبة لتشمل أشكالًا أخرى من الترفيه. وسيجد اللاعبون مساحة في هذه العوالم للاندماج في عالم التواصل الاجتماعي أو الدردشة أو غير ذلك من أشكال التفاعل المشترك.الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال وبلوكتشينأعلن كبار مصنّعي الألعاب عن نيتهم لبناء رموز غير قابلة للاستبدال في ألعابهم كوسيلة للسماح للاعبين بالفوز وكسب وتداول عناصر فريدة من نوعها داخل اللعبة. ويمكن الآن رؤية اتجاه متزايد آخر في انتشار الألعاب التي تكافئ اللاعبين بالعملات المشفرة كنتيجة لمشاركتهم في اللعب بشكل يومي.الرياضات الإلكترونيةيشير هذا المصطلح إلى تطور ألعاب الفيديو لتشمل الرياضات الاحترافية التي تستضيف جماهير حية، وتقيم البطولات سواء بين الأفراد أو بين الفرق. وخلال هذا العام، ستظهر الرياضات الالكترونية كحدث رسمي في دورة الألعاب الآسيوية 2022، مما يمثل أول إدراج لها في بطولة دولية كبرى متعددة الرياضات.انتشرت الرياضات الإلكترونية بشكل كبير خلال جائحة كورونا، ومن المتوقع خلال العام المقبل، أن نرى استمرار زيادة عدد اللاعبين المحترفين وحجم مجموعات الجوائز.