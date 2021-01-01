شركة «نيكون» تضيف ميزة غريبة للكاميرات أثناء التصوير . من بينها صوت «مواء قطة»..



شركة نيكون شركة نيكون

عادة ما تستخدم الكاميرات الفوتوغرافية غالق أو ما يعرف باسم (shutter) إلكتروني، مما يعني أن الكاميرا تلتقط الصورة بصمت تام.



وبينما يجد العديد من المصورين أن وجود غالق صامت تمامًا مفيد في مجالات عملهم – في تصوير المؤتمرات الصحفية أو العروض الحية الهادئة على سبيل المثال – فإن القدرة على اختيار أصوات الغالق المخصصة قد تكون مفيدة للمصورين الآخرين الذين يعملون في مجالات أخرى.



ورغبةً في تلبية احتياجات المصورين الآخرين، قدمت شركة Nikon، بالمعرض التجاري للكاميرات ومعدات الفيديو في اليابان، برنامجا تجريبيا ثابتا لديه إمكانية إصدار أصوات غالق مخصصة، بما في ذلك «مواء قطة».

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ورصدت شركة Nikon Rumors، لأول مره العرض التجريبي لأصوات الغالق المخصصة في الكاميرا Z9 الرئيسية، وأوضح العرض أنه عندما يتم التقاط الصورة والضغط على زر الغالق، تصدر الكاميرا صوت «مواء» مثل القطة، ومن خلال الضغط باستمرار تقوم الكاميرا بإجراء سلسلة سريعة من المواء حيث تلتقط الكاميرا سلسلة من الصور.وتعد هذه ميزة رائعة بالنسبة للمصورين الذين يستمتعون ببعض العشوائية في التصوير الفوتوغرافي، ويمكن للكاميرا اختيار صوت غالق عشوائي من مجموعتها مع كل صورة جديدة.على سبيل المثال، يمكن أن يختار مصور الأطفال والرضع أن تجعل الكاميرا الخاصة بهم تشغل أصواتًا فُكاهيه لإضحاك الأشخاص، ويمكن لمصور الحياة البرية اختيار تشغيل نداء لحيوان معين لجعل أهدافهم تدور وتنظر نحو الكاميرا.يذكر أن شركة «نيكون» تأسست في 25 يوليو 1917 في اليابان، وهي شركة متخصصة في صناعة المنتجات البصرية، واندمجت مع ثلاثة شركات أخرى لتشكل أكبر شركة للصناعات البصرية وعرفت باسم شركة «نيبون».وخلال الحرب العالمية الثانية، قامت الشركة بتشغيل 19 مصنع، وتقوم بتصنيع المناظير والعدسات وغيرها من المعدات للجيش الياباني، وفي عام 1948 تم إطلاق أول كاميرا تحمل علامة نيكون التجارية.