تعرف على أسهل طريقة للتخلص من إشعار رسالة «ماسنجر» العالقة.. وأسباب ظهورها



ماسنجر ماسنجر

أبلغ مستخدمي تطبيق ماسنجر مؤخرًا عن إشعارات منبثقة تشير إلى أن لديهم رسالة غير مقروءة على التطبيق، وعند تفقد التطبيق لا تجد الرسالة ويظل الإشعار عالق لا يختفي.



ما أثار انزعاج العديد من مستخدمي التطبيق التابع لمنصة فيسبوك، ومن هنا نوضح لك الطريقة الأسهل للتخلص من هذا الإشعار المزعج، تابع القراءة لتتعرف عليها.



سبب ظهور الإشعار العالق

قد يعجبك أيضا...

عندما يكون هاتفك على اتصال مع الإنترنت، سيرسل فيسبوك رسالة تؤكد أن حساباتك متصلة وأنك قادر على مراسلة أصدقائك.وبحسب موقع express، تشير الأدلة إلى أن أكثر الرسائل غير المقروءة شيوعًا هي هذا النوع من الرسائل، لذلك بعد مراجعة رسائلك، تأكد من الرسائل وفتحها ليتم وضع علامة عليها كمقروءة.غالبًا ما تكون إشعارات نظام فيسبوك سبب الخلل الذي يؤدي لظهور إشعار الرسائل غير المقروءة على تطبيق ماسنجر على الهاتف، وغالبًا ما يكون سبب هذه المشكلة المزعجة هو استخدام المشاعر على فيسبوك، فعندما يرد المستخدم على الرسالة برمز تعبيري، على سبيل المثال (وجه مبتسم)، يسجلها ماسنجر كإجابة، ما يجعلها رسالة غير مقروءة.لذلك، حتى رمز المشاعر البسيط يمكنه إنشاء رسالة غير مقروءة، ما يؤدي إلى تشغيل إشعار الرسالة غير المقروءة في تطبيق فيسبوك في الهاتف، ومع ذلك، فتح المحادثة على الهاتف المحمول، فإن رؤيتك لهذا الرمز التعبيري لا تُسجل على أنها قراءة للرسالة.إزالة إشعار الماسنجر العالقافتح حسابك فيسبوك الخاص بك من على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب وليس الهاتف.انقر على أيقونة الماسنجر الموجودة أعلى يسار الشاشة.ستظهر الرسالة غير المقروءة على الجانب الأيسر، مميزة بنص بخط عريض.انقر على الرسالة وافتحها، سيقوم الماسنجر بوضع علامة عليها كمقروءة.قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق فيسبوك من هاتفك، ولن ترى رمز الرسالة غير المقروءة بعد الآن.