فنان يتخيل كيف تبدو حيوانات ما قبل التاريخ .بمساعدة الذكاء الاصطناعي..

تمكن علماء الأحافير على مر السنين من فهم تشريح آلاف الأنواع المنقرضة، حيث سمحت لنا دراسة البقايا الأحفورية بتعلم الكثير من المعلومات حول حيوانات ما قبل التاريخ، ولكن هناك تفاصيل يستحيل معرفتها بالموارد الموجودة وقتها، فقط يمكن النظر إلى بعض العظام المتحجرة، ولكن من المستحيل فهم المظهر الخارجي لها، أو معرفة شكل الأجزاء اللينة من الجسم ولون الجلد وأشياء أخرى تفوق إمكانيات العلماء.
منذ أوائل القرن التاسع عشر، حاول الفنانون تصوير هذه الحيوانات (خاصة الديناصورات) وبيئاتهم التي كانت موجودة في عصور ما قبل التاريخ في بعض الأحيان بشكل واقعي، وأحيانًا من وحي الخيال، حيث مزج الفنانون العلم مع الخيال اعتمادا على اكتشاف علماء الآثار في ذلك الوقت المزيد من المعلومات عن الحفريات.
اليوم، بمساعدة الذكاء الاصطناعي والمعلومات التي وجدها علماء الآثار ومحررو الرسوم، يمكن للفنانين تقديم فكرة أكثر دقة عن شكل مخلوقات ما قبل التاريخ المهيبة. أحد هؤلاء الفنانين هو Paleorex الذي قام بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد للحيوانات القديمة لإظهار كيف كانت تبدو قبل ملايين السنين.
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