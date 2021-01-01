فنان يتخيل كيف تبدو حيوانات ما قبل التاريخ .بمساعدة الذكاء الاصطناعي..



حيوانات ما قبل التاريخ حيوانات ما قبل التاريخ

تمكن علماء الأحافير على مر السنين من فهم تشريح آلاف الأنواع المنقرضة، حيث سمحت لنا دراسة البقايا الأحفورية بتعلم الكثير من المعلومات حول حيوانات ما قبل التاريخ، ولكن هناك تفاصيل يستحيل معرفتها بالموارد الموجودة وقتها، فقط يمكن النظر إلى بعض العظام المتحجرة، ولكن من المستحيل فهم المظهر الخارجي لها، أو معرفة شكل الأجزاء اللينة من الجسم ولون الجلد وأشياء أخرى تفوق إمكانيات العلماء.



منذ أوائل القرن التاسع عشر، حاول الفنانون تصوير هذه الحيوانات (خاصة الديناصورات) وبيئاتهم التي كانت موجودة في عصور ما قبل التاريخ في بعض الأحيان بشكل واقعي، وأحيانًا من وحي الخيال، حيث مزج الفنانون العلم مع الخيال اعتمادا على اكتشاف علماء الآثار في ذلك الوقت المزيد من المعلومات عن الحفريات.



اليوم، بمساعدة الذكاء الاصطناعي والمعلومات التي وجدها علماء الآثار ومحررو الرسوم، يمكن للفنانين تقديم فكرة أكثر دقة عن شكل مخلوقات ما قبل التاريخ المهيبة. أحد هؤلاء الفنانين هو Paleorex الذي قام بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد للحيوانات القديمة لإظهار كيف كانت تبدو قبل ملايين السنين.

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يضع Paleorex تصورا لشكل الحيوانات القديمة، معتمدا في ذلك على المعلومات العلمية المتاحة، وجانب من خياله، في محاولة منه لتقريب المشهد إلى سكان الأرض الحاليين، ليروا ما فاتهم في العصور المنقضية.ومن بين الكائنات التي وضع الفنان لها تصورا ثلاثي الأبعاد، يظهر «فيلوسيرابتور»، وهو جنس من الديناصورات الثيروبودية الدرومايوصورية التي عاشت قبل 75 إلى 71 مليون سنة خلال العصر الطباشيري المتأخر.كذلك باربوروفيليس، وهي عائلة من القطط التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، و«الترايسيراتوبس» وهو جنس من الديناصورات القرناء العاشبة، التي ظهرت على وجه الأرض خلال المرحلة الماسترخية من العصر الطباشيري المتأخر، منذ حوالي 68 مليون سنة، في الأراضي التي تُشكل اليوم جزءًا من أمريكا الشماليةوتخيل الفنان أيضا شكل « ستيجوسيراس» وهو جنس من الديناصورات آكلة النبات التي عاشت خلال العصر الطباشيري المتأخر، وتم اكتشاف حفرياته عام 1889 في أمريكا الشمالية. و«الأركيوبتركس» ذلك الطير المنقرض من قبل 150 مليون سنة، والذي يعرف بنوع من أنواع الطيور ذوات الأسنان، ولأنه يجمع بين صفات الزواحف وصفات الطيور لذا فهو يعد من الحلقات المتوسطة بين طائفة الطيور والزواحف، وهو أول طير يظهر له ريش في جسمه.