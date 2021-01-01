بالصور : ضبط شاباً خبأ عشرات الثعابين والزواحف في بنطاله.

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صورة الخبر: الثعابين
الثعابين

تمكن رجال الجمارك الأمريكية، من القبض على رجل، يبلغ من العمر 30 عاما، كان يحاول تهريب أفاع وسحال ذات قرون إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية من خلال وضعها في بنطاله.

وكان قد عثر موظفو الجمارك على 52 حيوانا مخبأ في جسمه، بعد أن تم اعتراضه على الحدود الأميركية - المكسيكية قرب سان دييجو، في ولاية كاليفورنيا، وكان الشاب قد وضع الزواحف المؤلفة من 9 أفاعٍ و43 سحلية ذات قرون في أكياس بلاستيكية صغيرة وخبأها "تحت سترته وفي جيوب بنطاله وبين فخذيه"، بحسب ما أوضحت الجمارك الأميركية في بيان، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «فرانس برس».

وقال أحد مسؤولي الجمارك في سان دييجو: "المهربين مستعدون لتجربة أي شيء ليتمكّنوا من تهريب الأغراض التي يحوزون، أو في هذه الحالة الزواحف الحية إلى الجانب الآخر من الحدود".

ووُضعت الحيوانات التي ينتمي عدد منها إلى فئات مهددة بالانقراض، تحت المراقبة بموازاة توقيف المهرب.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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