سعره مفاجأة "جاكيت" بدلة مارج سيمبسون فى الكارتون الشهير يتحول إلى حقيقة..

تعتبر مارج سيمبسون، إحدى أبطال المسلسل الكرتونى الشهير "عائلة سيمبسون"، والمعروفة بشعرها الأزرق الطويل وصوتها المميز وأناقتها، وعلى الرغم من ارتدائها للفستان الأخضر طوال حلقات المسلسل، إلا أن إحدى العلامات التجارية الإسبانية أصدرت "جاكيت" وردى شبهه مستخدمي السوشيال ميديا ببدلة مارج الوردية والتي ظهرت في حلقة واحدة من حلقات المسلسل، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
جاكيت مارج سيمبسون
وظهر "الجاكيت"، في موسم واحد من الجزء السابع من المسلسل الكرتونى الشهير، حيث كانت مارج وليزا تتسوقان فى متجر لبيع الملابس بأسعار مخفضة واكتشف الثنائى بدلة "شانيل" يتراوح سعرها مابين من 2800 دولار إلى 90 دولارًا، والتي تتميز بلونها الوردى وحددت بخطوط سوداء، وتتكون البدلة من "جاكيت" وتنورة مع قفازات.
وحققت الأن العلامة التجارية الإسبانية رغبة الكثيرات من النساء في ارتداء البدلة الشهيرة من خلال تصميمها وعرضها بمحلاتها التجارية، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سعر البدلة يبلغ 79.99 جنيهًا إسترلينيًا، وبذلك تعد أرخص بكثير من سترة "شانيل "، التي كانت معروضة ضمن أحداث المسلسل الكرتونى.
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