عشان تفضلوا دايمًا فى سعادة وهنا..إزاى تكسب قلب شريكتك فى 6 خطوات ..

تعتمد العلاقات العاطفية على الاحترام وتبادل المشاعروالتعاون وغيرها من العوامل التي تساعد على تقوية العلاقة واستمرارها، والتي قد يغفل عنها بعض الرجال وتتسبب في إثارة المشاكل بينه وبين شريكة حياته، ولتجنب هذه المشاكل، نستعرض في هذا التقرير، نصائح لكسب قلب المرأة، والتي ذكرها الدكتور أحمد علام استشاري أسري، خلال حديثه مع " اليوم السابع".
إزاى تكسب قلب المرأة؟
شراء الهدايا:
قال الاستشاري الأسري لـ "اليوم السابع": “الرجل الذكي هو الذى يعرف كيف يتعامل مع الفتاة دون أن يرسل لها بعض الكلمات الرقيقة والرومانسية من حين لآخر، بل يعبرعن اهتمامه وحبه بشراء الهدايا لأن الفتيات يعشقن الهدايا مهما كانت بسيطة ورمزية .
انتظار المرأة:
تفضل المرأة أن ينتظرها الرجل لحين انتهائها من العمل لرغبته في توصيلها أو حتى لرؤيتها فهذا مفتاح مضمون لقلب الزوجة .
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