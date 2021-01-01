عشان تفضلوا دايمًا فى سعادة وهنا..إزاى تكسب قلب شريكتك فى 6 خطوات ..

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تعتمد العلاقات العاطفية على الاحترام وتبادل المشاعروالتعاون وغيرها من العوامل التي تساعد على تقوية العلاقة واستمرارها، والتي قد يغفل عنها بعض الرجال وتتسبب في إثارة المشاكل بينه وبين شريكة حياته، ولتجنب هذه المشاكل، نستعرض في هذا التقرير، نصائح لكسب قلب المرأة، والتي ذكرها الدكتور أحمد علام استشاري أسري، خلال حديثه مع " اليوم السابع".



إزاى تكسب قلب المرأة؟



شراء الهدايا:



قال الاستشاري الأسري لـ "اليوم السابع": “الرجل الذكي هو الذى يعرف كيف يتعامل مع الفتاة دون أن يرسل لها بعض الكلمات الرقيقة والرومانسية من حين لآخر، بل يعبرعن اهتمامه وحبه بشراء الهدايا لأن الفتيات يعشقن الهدايا مهما كانت بسيطة ورمزية .



انتظار المرأة:



تفضل المرأة أن ينتظرها الرجل لحين انتهائها من العمل لرغبته في توصيلها أو حتى لرؤيتها فهذا مفتاح مضمون لقلب الزوجة .

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إهتمام الرجل بنفسه:تنفرالمرأة عادة من الرجل المهمل في نظافته الشخصية ومظهره، مهما كان حنوناً أوكريماً، لذلك عليه أن يهتم بذاته.الإنصات والاهتمام:أحد أهم المفاتيح للوصول إلى قلب المرأة هو الإنصات لها عندما تتحدث عن مشاعرها ومشاكلها، ولا يلومها أو يعنفها أو يتقمص شخصية الخبير فهي تريد أن تتحدث فقط وتجد من يسمعها حتى تشعر بالراحة وباهتمام شريكها.الكرم:الكرم بالطبع يتوقف على الوضع المالي للرجل لذا لم يطلب من الرجل أكثر من أن يكون كريماً مع المرأة حسب مقدرته المادية وأن مصطلح الكرم لا يقتصر على إنفاق الأموال بل يشمل التعبير عن المشاعر وترديد الكلمات الطيبة.السفر والخروج:تعشق المرأة الرجل الذي يحب التجديد والخروج والسفر كلما كان هذا ممكنا وبأقل التكاليف المتاحة.