اعرف مدى خطورتها. تحذير عاجل من عاصفة جيومغناطيسية تتجه نحو الأرض..

سجَّلت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس انبعاث كتلي إكليلي، وهي عبارة عن سحابة من الغاز المتأين، وهي تغادر الشمس منذ ساعات قليلة وهي تتجه مباشرة إلى الأرض، المعروفة باسم العاصفة الجيومغناطيسية أو العاصفة الشمسية.
ووفقا لما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن سحابة العاصفة، هي نتيجة لتوهج شمسي طويل الفترة من فئة «C2» بالقرب من البقع الشمسية AR2962.
خطورة العاصفة الجيومغناطيسية
وعادة لا تعتبر التوهجات من الفئة «C» قوية ومع ذلك، استمر هذا ما يقرب من 12 ساعة، ما سمح له بضخ الكثير من الطاقة في الانبعاث الكتلي الإكليلي، بحسب الجمعية الفلكية بجدة: «يتوقع حدوث عواصف جيومغناطيسية متوسطة القوة من الفئة G2، عند وصول الانبعاث الكتلي الإكليلي، وقد تظهر أضواء الشفق القطبي ولا توجد تأثيرات أخرى».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!