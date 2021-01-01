الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تعلن غلق باب تحديد المقرر الاختياري 17 مارس

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قالت الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس إنه تم فتح باب التقدم لتحديد المقرر الاختياري للطلاب لافتة انه سوف يغلق 17 مارس 2022 وذلك بمكتب شئون الطلاب بالكلية.



وأضافت الدكتور هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس أنه تم فتح باب التقدم للدراسة في برامج الماجستير والدكتوراه بأقسام الكلية .



وأضافت الدكتورة هويدا الجبالي ان اقسام الكلية عبارة عن ثلاثة أقسام علمية الأول القسم الطبي وهو مخصص لخريجي كلية الطب وقسم الدراسات النفسية الخاص بالأطفال وهو مخصص لخريجي كلية الآداب أو كلية البنات قسم علم نفس ثم الإعلام وهو لخريجي كلية الإعلام بجامعة القاهرة أو كلية آداب عين شمس قسم إعلام أو كلية بنات .

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وأكد عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفصل الدراسي الثاني من حيث الحفاظ علي التباعد الاجتماعي والزام جميع الطلاب بارتداء الكمامةنظم ، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان " المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة" .يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا الجبالي عميد الكلية بإشراف وتنسيق الدكتور راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يوم الأحد الموافق 6 مارس الجارى فى الساعة الحادية عشر صباحا.ويحاضر بالندوة الدكتور جمال شفيق احمد استاذ علم النفس الاكلينيكي بقسم الدراسات النفسيه للاطفال ، صرحت بذلك الاستاذة الدكتورة راندا كمال وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.وتهدف الندوة، لتحقيق التوافق النفسي والأسري والدراسي لدى طلاب الجامعة، مضيفة أن الفعاليات تسعى لتوضيح مفهوم المهارات الإنسانية وأهمية تنميتها وكيفية تنميتها كما تحدد دور تنمية المهارات الإنسانية في تحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة في المجال النفسي والاسري والدراسي.